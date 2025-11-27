Масштабна пожежа у Гонконзі: трьох чоловіків заарештували за ненавмисне вбивство
Поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По. Їм висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як розповіли правоохоронці, затримано двох директорів будівельної компанії та інженер-консультант віком від 52 до 68 років.
За словами старшого суперінтенданта поліції Айлін Чун, на зовнішніх частинах будівель було виявлено захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей.
Крім того, повідомляється, що на вікнах знайшли листи пінопласту - аналогічні матеріали виявили і в будівлі, якої пожежа не торкнулася.
Нагадаємо
Напередодні у Гонконзі спалахнула масштабна пожежа в житловому масиві. За останніми даними, загинули щонайменше 44 людини, ще понад 200 вважаються зниклими безвісти.
