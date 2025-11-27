$42.400.03
26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Масштабна пожежа у Гонконзі: трьох чоловіків заарештували за ненавмисне вбивство

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По. Їм висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві, загинуло 44 людини, понад 200 зникли безвісти.

Масштабна пожежа у Гонконзі: трьох чоловіків заарештували за ненавмисне вбивство

Поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до масштабної пожежі в житловому комплексі району Тай-По. Їм висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як розповіли правоохоронці, затримано двох директорів будівельної компанії та інженер-консультант віком від 52 до 68 років.

За словами старшого суперінтенданта поліції Айлін Чун, на зовнішніх частинах будівель було виявлено захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей.

Крім того, повідомляється, що на вікнах знайшли листи пінопласту - аналогічні матеріали виявили і в будівлі, якої пожежа не торкнулася.

Нагадаємо

Напередодні у Гонконзі спалахнула масштабна пожежа в житловому масиві. За останніми даними, загинули щонайменше 44 людини, ще понад 200 вважаються зниклими безвісти.

Вадим Хлюдзинський

