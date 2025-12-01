Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 766 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 7674 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 11842 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 20816 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 15588 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 26153 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36075 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48917 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41545 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42825 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
99%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 15181 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 13342 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo07:10 • 5524 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 8000 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 10932 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 1690 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 10980 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 20816 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 26153 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 70559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Днепр
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 3678 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 8078 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 70559 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 53380 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 69698 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Старлинк

Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В результате пожара в Гонконге погиб 151 человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. Тела некоторых жертв превратились в пепел, что затрудняет поиск.

Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN

Число погибших в результате пожара в Гонконге достигло 151 человека, еще 30 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам начальника отдела расследования несчастных случаев Карен Цанг, тела некоторых погибших превратились в пепел - это усложняет поиск всех пропавших в результате пожара.

В то же время количество арестованных по обвинению в пожаре может увеличиться, поскольку строительные компании обвиняют в приобретении и использовании материалов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Большинство арестованных - это консультанты, подрядчики и субподрядчики, связанные со строительными работами, и 13 из них находятся под следствием по подозрению в "непредумышленном убийстве по грубой небрежности"

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге было объявлено о 146 погибших, есть много пострадавших.

Евгений Устименко

Новости Мира
Гонконг