Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN

Число погибших в результате пожара в Гонконге достигло 151 человека, еще 30 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По словам начальника отдела расследования несчастных случаев Карен Цанг, тела некоторых погибших превратились в пепел - это усложняет поиск всех пропавших в результате пожара.

В то же время количество арестованных по обвинению в пожаре может увеличиться, поскольку строительные компании обвиняют в приобретении и использовании материалов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Большинство арестованных - это консультанты, подрядчики и субподрядчики, связанные со строительными работами, и 13 из них находятся под следствием по подозрению в "непредумышленном убийстве по грубой небрежности"