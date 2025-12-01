Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN
Киев • УНН
В результате пожара в Гонконге погиб 151 человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. Тела некоторых жертв превратились в пепел, что затрудняет поиск.
Число погибших в результате пожара в Гонконге достигло 151 человека, еще 30 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам начальника отдела расследования несчастных случаев Карен Цанг, тела некоторых погибших превратились в пепел - это усложняет поиск всех пропавших в результате пожара.
В то же время количество арестованных по обвинению в пожаре может увеличиться, поскольку строительные компании обвиняют в приобретении и использовании материалов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности.
Большинство арестованных - это консультанты, подрядчики и субподрядчики, связанные со строительными работами, и 13 из них находятся под следствием по подозрению в "непредумышленном убийстве по грубой небрежности"
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге было объявлено о 146 погибших, есть много пострадавших.