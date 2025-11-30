$42.190.00
48.870.00
ukenru
10:20 • 2320 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 10094 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 20992 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 31328 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 26286 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 24719 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22222 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17104 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16361 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14744 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
Меню
Гонконг вживає заходів для придушення громадського обурення після масштабної пожежі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Влада Гонконгу реагує на громадське обурення після смертельної пожежі, заарештувавши 11 осіб та попередивши про заходи проти розпалювання заворушень. Поліція національної безпеки допитала ініціатора онлайн-петиції з вимогами до уряду.

Гонконг вживає заходів для придушення громадського обурення після масштабної пожежі

Уряд Гонконгу вживає заходів для реагування на громадське обурення після смертельної пожежі, в якій загинуло щонайменше 128 людей, та яка викликала питання щодо пропущених попереджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вloomberg.

Деталі

Гонконзьке антикорупційне агентство наразі заарештувало 11 осіб у зв'язку з пожежею, включаючи директорів підрядника, відповідального за ремонт, який проводився у будівлі суду Ван Фук.

А також, управління із захисту національної безпеки заявило, що вживатиме заходів, якщо хтось спробує використати пожежу для розпалювання заворушень або створення загрози національній безпеці.

Масштабна пожежа у Гонконзі: трьох чоловіків заарештували за ненавмисне вбивство27.11.25, 07:31 • 3361 перегляд

Попри це, з’явилися онлайн-петиції, де люди висловлюють гнів на уряд за його "нездатність регулювати та невиконання обов'язків". Одна з таких зібрала понад 10 000 підписів, висунувши чотири вимоги до уряду: надати підтримку постраждалим мешканцям; вивчити систему нагляду за будівельними роботами; створити незалежну комісію з розслідування; та домагатися відповідальності, притягуючи до відповідальності державних службовців.

Натомість, поліція національної безпеки міста допитала чоловіка, який ініціював петицію, повідомила газета South China Morning Post з посиланням на особу, знайому з цим питанням.

У відповідь на запитання Bloomberg щодо повідомлення про арешт, поліція заявила, що "вживатиме заходів відповідно до фактичних обставин та закону".

Наразі, сторінку для обговорень видалено.

Нагадаємо

Внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу оголошено про 146 загиблих осіб, є багато постраждалих постраждали. Близько 200 осіб залишаються зниклими безвісти, кількість жертв може зрости.

Алла Кіосак

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Bloomberg
Гонконг