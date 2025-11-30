Гонконг вживає заходів для придушення громадського обурення після масштабної пожежі

Уряд Гонконгу вживає заходів для реагування на громадське обурення після смертельної пожежі, в якій загинуло щонайменше 128 людей, та яка викликала питання щодо пропущених попереджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вloomberg.

Деталі

Гонконзьке антикорупційне агентство наразі заарештувало 11 осіб у зв'язку з пожежею, включаючи директорів підрядника, відповідального за ремонт, який проводився у будівлі суду Ван Фук.

А також, управління із захисту національної безпеки заявило, що вживатиме заходів, якщо хтось спробує використати пожежу для розпалювання заворушень або створення загрози національній безпеці.

Попри це, з’явилися онлайн-петиції, де люди висловлюють гнів на уряд за його "нездатність регулювати та невиконання обов'язків". Одна з таких зібрала понад 10 000 підписів, висунувши чотири вимоги до уряду: надати підтримку постраждалим мешканцям; вивчити систему нагляду за будівельними роботами; створити незалежну комісію з розслідування; та домагатися відповідальності, притягуючи до відповідальності державних службовців.

Натомість, поліція національної безпеки міста допитала чоловіка, який ініціював петицію, повідомила газета South China Morning Post з посиланням на особу, знайому з цим питанням.

У відповідь на запитання Bloomberg щодо повідомлення про арешт, поліція заявила, що "вживатиме заходів відповідно до фактичних обставин та закону".

Наразі, сторінку для обговорень видалено.

Нагадаємо

Внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу оголошено про 146 загиблих осіб, є багато постраждалих постраждали. Близько 200 осіб залишаються зниклими безвісти, кількість жертв може зрости.