Гонконг принимает меры для подавления общественного возмущения после масштабного пожара

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Власти Гонконга реагируют на общественное возмущение после смертельного пожара, арестовав 11 человек и предупредив о мерах против разжигания беспорядков. Полиция национальной безопасности допросила инициатора онлайн-петиции с требованиями к правительству.

Гонконг принимает меры для подавления общественного возмущения после масштабного пожара

Правительство Гонконга принимает меры в ответ на общественное возмущение после смертельного пожара, в котором погибло по меньшей мере 128 человек, и который вызвал вопросы относительно пропущенных предупреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Гонконгское антикоррупционное агентство на данный момент арестовало 11 человек в связи с пожаром, включая директоров подрядчика, ответственного за ремонт, который проводился в здании суда Ван Фук.

А также, управление по защите национальной безопасности заявило, что примет меры, если кто-то попытается использовать пожар для разжигания беспорядков или создания угрозы национальной безопасности.

Масштабный пожар в Гонконге: трое мужчин арестованы за непредумышленное убийство27.11.25, 07:31 • 3361 просмотр

Несмотря на это, появились онлайн-петиции, где люди выражают гнев на правительство за его "неспособность регулировать и невыполнение обязанностей". Одна из таких собрала более 10 000 подписей, выдвинув четыре требования к правительству: оказать поддержку пострадавшим жителям; изучить систему надзора за строительными работами; создать независимую комиссию по расследованию; и добиваться ответственности, привлекая к ответственности государственных служащих.

Вместо этого, полиция национальной безопасности города допросила мужчину, который инициировал петицию, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на лицо, знакомое с этим вопросом.

В ответ на вопрос Bloomberg относительно сообщения об аресте, полиция заявила, что "примет меры в соответствии с фактическими обстоятельствами и законом".

На данный момент, страница для обсуждений удалена.

Напомним

В результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге объявлено о 146 погибших, есть много пострадавших. Около 200 человек остаются пропавшими без вести, число жертв может возрасти.

Алла Киосак

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Bloomberg L.P.
Гонконг