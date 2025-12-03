Гонконг срочно снимает все внешние строительные леса после масштабного пожара, где погибло более 150 человек

Фото: Bloomberg

Власти Гонконга приказали немедленно демонтировать внешние строительные леса по всему городу на более чем 210 частных и государственных объектах. Это решение было принято после расследования смертельного пожара, в результате которого погибло по меньшей мере 159 человек, и которое выявило подозрения в использовании поддельных сертификатов безопасности на материалы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Министр развития Гонконга Бернадетт Линн сообщила, что все здания, где проводятся капитальные ремонтные работы, должны снять защитную сетку и полностью завершить демонтаж внешних лесов до субботы.

Министр безопасности Крис Танг заявил, что полиция расследует случаи сфальсифицированных сертификатов на сетки, которые должны были бы подтверждать их огнестойкость. Документы утверждали, что материал был сертифицирован двумя испытательными центрами материкового Китая.

Гонконг принимает меры для подавления общественного возмущения после масштабного пожара

Однако полиция обнаружила, что один из этих центров не выдавал таких сертификатов, а с другим не удалось связаться.

Власти ранее заявляли, что причиной быстрого распространения огня во время самого смертоносного пожара в городе за почти восемь десятилетий стало использование некачественных сеток для лесов и пенопластовых плит.

Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN