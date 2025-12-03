$42.330.01
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Гонконг срочно снимает все внешние строительные леса после масштабного пожара, где погибло более 150 человек

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Гонконге власти приказали немедленно демонтировать внешние строительные леса на 210 объектах после пожара, в котором погибло 159 человек. Расследование выявило подозрения в использовании поддельных сертификатов безопасности на материалы.

Гонконг срочно снимает все внешние строительные леса после масштабного пожара, где погибло более 150 человек
Фото: Bloomberg

Власти Гонконга приказали немедленно демонтировать внешние строительные леса по всему городу на более чем 210 частных и государственных объектах. Это решение было принято после расследования смертельного пожара, в результате которого погибло по меньшей мере 159 человек, и которое выявило подозрения в использовании поддельных сертификатов безопасности на материалы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Министр развития Гонконга Бернадетт Линн сообщила, что все здания, где проводятся капитальные ремонтные работы, должны снять защитную сетку и полностью завершить демонтаж внешних лесов до субботы.

Министр безопасности Крис Танг заявил, что полиция расследует случаи сфальсифицированных сертификатов на сетки, которые должны были бы подтверждать их огнестойкость. Документы утверждали, что материал был сертифицирован двумя испытательными центрами материкового Китая. 

Гонконг принимает меры для подавления общественного возмущения после масштабного пожара30.11.25, 13:15 • 5079 просмотров

Однако полиция обнаружила, что один из этих центров не выдавал таких сертификатов, а с другим не удалось связаться.

Власти ранее заявляли, что причиной быстрого распространения огня во время самого смертоносного пожара в городе за почти восемь десятилетий стало использование некачественных сеток для лесов и пенопластовых плит.

Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 151, еще 30 человек пропали без вести - CNN01.12.25, 14:59 • 2658 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Гонконг
Китай