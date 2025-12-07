Поліція Гонконгу заарештувала чоловіка за публікації про смертельну пожежу
Київ • УНН
Поліція Гонконгу заарештувала чоловіка за публікації в соцмережах, які критикували владу через пожежу, що забрала життя 159 людей. Його звинуватили у розпалюванні ненависті до уряду.
Поліція національної безпеки Гонконгу заарештувала чоловіка, який критикував владу через пожежу у багатоповерхівці, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Поліція національної безпеки Гонконгу в суботу заарештувала чоловіка. Це перший публічно підтверджений арешт, пов'язаний з критикою влади через пожежу у багатоповерхівці, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей
Поліція заявила, що чоловіка звинуватили в публікації "інформації з підбурювальним наміром" у соціальних мережах.
Це в основному включало матеріали, спрямовані на розпалювання ненависті серед інших до уряду Гонконгу та центрального уряду
Місцеві ЗМІ раніше повідомляли про інші арешти, але влада їх не підтвердила.
Пожежа, яка спалахнула 26 листопада в житловому комплексі Ван Фук Корт, викликала дискусію щодо відповідальності уряду. Влада застерігає від спроб використати пожежу для підриву місцевої влади чи центрального уряду в Пекіні.
Нагадаємо
Влада Гонконгу наказала негайно демонтувати зовнішні будівельні риштування по всьому місту на понад 210 приватних і державних об’єктах. Це рішення було прийнято після розслідування смертельної пожежі, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей, і яка виявила підозри щодо використання підроблених сертифікатів безпеки на матеріали.