$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 30798 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 42437 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 50679 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 48958 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 54621 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53704 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39502 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 80648 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43777 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38866 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Поліція Гонконгу заарештувала чоловіка за публікації про смертельну пожежу

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Поліція Гонконгу заарештувала чоловіка за публікації в соцмережах, які критикували владу через пожежу, що забрала життя 159 людей. Його звинуватили у розпалюванні ненависті до уряду.

Поліція Гонконгу заарештувала чоловіка за публікації про смертельну пожежу

Поліція національної безпеки Гонконгу заарештувала чоловіка, який критикував владу через пожежу у багатоповерхівці, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Поліція національної безпеки Гонконгу в суботу заарештувала чоловіка. Це перший публічно підтверджений арешт, пов'язаний з критикою влади через пожежу у багатоповерхівці, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей

- пише видання.

Поліція заявила, що чоловіка звинуватили в публікації "інформації з підбурювальним наміром" у соціальних мережах.

Це в основному включало матеріали, спрямовані на розпалювання ненависті серед інших до уряду Гонконгу та центрального уряду

– заявили в поліції.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли про інші арешти, але влада їх не підтвердила.

Пожежа, яка спалахнула 26 листопада в житловому комплексі Ван Фук Корт, викликала дискусію щодо відповідальності уряду. Влада застерігає від спроб використати пожежу для підриву місцевої влади чи центрального уряду в Пекіні.

Нагадаємо

Влада Гонконгу наказала негайно демонтувати зовнішні будівельні риштування по всьому місту на понад 210 приватних і державних об’єктах. Це рішення було прийнято після розслідування смертельної пожежі, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей, і яка виявила підозри щодо використання підроблених сертифікатів безпеки на матеріали.

Павло Башинський

Новини Світу
Соціальна мережа
Ассошіейтед Прес
Пекін
Гонконг