Поліція Гонконгу заарештувала чоловіка за публікації про смертельну пожежу

Поліція національної безпеки Гонконгу заарештувала чоловіка, який критикував владу через пожежу у багатоповерхівці, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Поліція національної безпеки Гонконгу в суботу заарештувала чоловіка. Це перший публічно підтверджений арешт, пов'язаний з критикою влади через пожежу у багатоповерхівці, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей - пише видання.

Поліція заявила, що чоловіка звинуватили в публікації "інформації з підбурювальним наміром" у соціальних мережах.

Це в основному включало матеріали, спрямовані на розпалювання ненависті серед інших до уряду Гонконгу та центрального уряду – заявили в поліції.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли про інші арешти, але влада їх не підтвердила.

Пожежа, яка спалахнула 26 листопада в житловому комплексі Ван Фук Корт, викликала дискусію щодо відповідальності уряду. Влада застерігає від спроб використати пожежу для підриву місцевої влади чи центрального уряду в Пекіні.

Нагадаємо

Влада Гонконгу наказала негайно демонтувати зовнішні будівельні риштування по всьому місту на понад 210 приватних і державних об’єктах. Це рішення було прийнято після розслідування смертельної пожежі, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей, і яка виявила підозри щодо використання підроблених сертифікатів безпеки на матеріали.