Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
Щонайменше 22 людини загинули, включно з вагітною жінкою внаслідок пожежі в офісній будівлі в столиці Індонезії

Київ • УНН

22 людини, серед яких вагітна жінка, загинули під час масштабної пожежі, що спалахнула у вівторок в офісній будівлі в столиці Індонезії Джакарті. Вогонь охопив семиповерхову будівлю, спричинивши паніку та густий чорний дим.

Фото: AP

Щонайменше 22 людини, включаючи вагітну жінку, загинули внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у вівторок в офісній будівлі в столиці Індонезії Джакарті. Полум'я охопило семиповерхову будівлю в районі Кемайоран, здіймаючи в небо густий чорний дим та спричиняючи паніку. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Як повідомив начальник поліції Центральної Джакарти Сусатьо Пурномо Кондро, пожежа спалахнула близько полудня, імовірно, на першому поверсі. За його словами, будівля використовувалася як офіс продажів та склад для компанії з виробництва дронів, і, за свідченнями очевидців, займання могло початися з іскри в акумуляторі в зоні зберігання та випробувань, коли багато працівників були на обіді.

Над ліквідацією пожежі працювали сотні пожежників та 29 пожежних машин. Вогонь вдалося загасити після трьох годин інтенсивних зусиль, проте причина інциденту досі розслідується.

Фото: AP

Із будівлі було вилучено щонайменше 22 тіла – сімох чоловіків та 15 жінок, яких доправили до поліцейської лікарні для ідентифікації. Телевізійні репортажі зафіксували напружену евакуацію понад десятка працівників, які опинилися у пастці на шостому поверсі. Їх довелося по черзі спускати за допомогою аварійної драбини, причому багатьом було важко дихати через густий дим.

