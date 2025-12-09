Щонайменше 22 людини загинули, включно з вагітною жінкою внаслідок пожежі в офісній будівлі в столиці Індонезії
Київ • УНН
22 людини, серед яких вагітна жінка, загинули під час масштабної пожежі, що спалахнула у вівторок в офісній будівлі в столиці Індонезії Джакарті. Вогонь охопив семиповерхову будівлю, спричинивши паніку та густий чорний дим.
Деталі
Як повідомив начальник поліції Центральної Джакарти Сусатьо Пурномо Кондро, пожежа спалахнула близько полудня, імовірно, на першому поверсі. За його словами, будівля використовувалася як офіс продажів та склад для компанії з виробництва дронів, і, за свідченнями очевидців, займання могло початися з іскри в акумуляторі в зоні зберігання та випробувань, коли багато працівників були на обіді.
Над ліквідацією пожежі працювали сотні пожежників та 29 пожежних машин. Вогонь вдалося загасити після трьох годин інтенсивних зусиль, проте причина інциденту досі розслідується.
Із будівлі було вилучено щонайменше 22 тіла – сімох чоловіків та 15 жінок, яких доправили до поліцейської лікарні для ідентифікації. Телевізійні репортажі зафіксували напружену евакуацію понад десятка працівників, які опинилися у пастці на шостому поверсі. Їх довелося по черзі спускати за допомогою аварійної драбини, причому багатьом було важко дихати через густий дим.
