Тысячи отменённых рейсов и закрытые аэропорты: поездки в Индонезию оказались под угрозой из-за извержения вулкана

В Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау задержали, отменили или перенаправили около 2,3 тысячи рейсов, последствия транспортного коллапса уже коснулись более 270 тысяч пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, AP и индонезийские службы.

В настоящее время остаются закрытыми семь аэропортов, в том числе два в районе Джакарты. А власти предупреждают о высокой вероятности новых извержений.

Подробности

По состоянию на 7 сентября не работают семь аэропортов, среди них главный международный аэропорт столицы Soekarno-Hatta и Halim Perdanakusuma в Джакарте, а также аэропорты в провинциях Лампунг, Бантен и Западная Ява.

Сначала из-за распространения пепла было принято решение закрыть восемь аэропортов. Один из них, Atung Bungsu в Южной Суматре, утром 7 сентября возобновил работу.

Власти предупредили, что точное время полного восстановления авиасообщения спрогнозировать сложно. Решение будет зависеть от направления ветра, погодных условий и концентрации вулканического пепла в воздухе. В настоящее время более 270 тысяч пассажиров пострадали из-за отмены рейсов.

Масштаб транспортного кризиса продолжает расти

Если ранее Министерство транспорта Индонезии сообщало примерно о 170 тысячах пассажиров, чьи поездки были нарушены, то по последним данным число таких людей превысило 270 тысяч. Всего около 2,3 тысячи рейсов отменили, задержали или перенаправили.

Особенно сложной остается ситуация в аэропорту Soekarno-Hatta, через который проходит основной международный пассажиропоток Джакарты. Только там последствия извержения затронули около тысячи рейсов. Рейсы в Джакарту отменили или перенесли ряд крупных перевозчиков, в частности Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia и авиакомпании Lion Group. Часть пассажиров была вынуждена ночевать в терминалах. Авиакомпании обеспечивали людей едой и напитками, а в отдельных случаях организовывали трансфер в отели.

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Для разгрузки транспортной системы индонезийские власти перевели пять альтернативных аэропортов на круглосуточный режим работы. Их планируют использовать для приема рейсов, которые невозможно выполнить из-за закрытия воздушного пространства вокруг столицы.

Извержение вулкана Анак-Кракатау: как это происходило

Наиболее интенсивная фаза извержения вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, началась поздно вечером 4 сентября и продолжалась около 25 часов. По данным Геологического агентства Индонезии, непрерывная фаза извержения уже завершилась, однако по состоянию на 7 сентября фиксируются периодические выбросы вулканического пепла, подземные толчки и другие признаки активности. Специалисты считают вероятность новых извержений высокой.

Во время наиболее активной фазы столб пепла поднимался на высоту до 15 километров. Вулканический пепел также обнаружили в воздушном пространстве вокруг Джакарты, что создало непосредственную угрозу для гражданской авиации.

С какими трудностями столкнулись в стране из-за вулканического пепла

Последствия извержения уже ощутили не только в транспортной сфере. Вулканический пепел выпал в Джакарте, провинциях Бантен, Западная Ява и Лампунг. Местных жителей призвали носить защитные маски и очки, избегать длительного пребывания на открытом воздухе, закрывать резервуары с водой и быть осторожными на дорогах из-за ухудшения видимости. СМИ также сообщают о случаях раздражения глаз среди населения.

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С 7 сентября школы Джакарты перевели на дистанционное обучение. Аналогичные решения разрешено принимать учебным заведениям в соседних регионах, пострадавших от пепла.

Извержение также повлияло на рыболовство. Часть местных рыбаков отказалась выходить в море.

В то же время паромное сообщение через Зондский пролив продолжает работать. Судам приказано не приближаться к Анак-Кракатау на расстояние менее трех километров.

Какова ситуация в Индонезии сейчас

Для Анак-Кракатау действует третий из четырех уровней вулканической опасности. Населению запрещено приближаться к вулкану ближе чем на три километра. Основными рисками остаются новые взрывные извержения, падение обломков вулканической породы, интенсивный пепел и возможные лавовые потоки.

В то же время индонезийские службы в настоящее время не фиксируют непосредственной угрозы возникновения цунами.

Контекст

Анак-Кракатау, название которого переводится как "дитя Кракатау", сформировался в кальдере легендарного вулкана Кракатау после катастрофического извержения 1883 года. Тогда вызванное вулканом цунами унесло жизни более 36 тысяч человек. В декабре 2018 года частичное обрушение Анак-Кракатау также вызвало цунами в Зондском проливе. В результате стихийного бедствия погибли более 400 человек.

Помимо Анак-Кракатау, 6 сентября активность зафиксировали и на вулкане Семеру в Восточной Яве, примерно в 850 километрах от него. Для Семеру также установлен третий уровень опасности.

Несмотря на одновременную активность нескольких вулканов в Индонезии, нынешние масштабные перебои в авиасообщении и работу аэропортов власти связывают именно с извержением Анак-Кракатау.

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