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В Китае после масштабного наводнения 531 человек по-прежнему считается пропавшим без вести

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Наводнение уничтожило пограничный порт Китая с Непалом. Погиб 31 человек, 531 человек пропал без вести, в том числе более 250 иностранцев.

В Китае после масштабного наводнения 531 человек по-прежнему считается пропавшим без вести

В приграничной зоне Китая, которую уничтожило катастрофическое наводнение, спасатели продолжают поиски 531 пропавшего без вести. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Подробности

От бывшего порта Гьиронг осталась лишь каменная трещина. Высокогорный узел полностью смыло с лица земли, оставив лунный пейзаж из камней, гравия и ила, который спасатели до сих пор прочесывают

- пишет издание.

До смертоносной катастрофы этот порт был оживленным пунктом пересечения границы между Китаем и Непалом. Ежедневно через него проходили сотни туристов и торговцев. 26 августа порт накрыла мощная волна воды, которая стала началом оползня и масштабного наводнения.

В порту, который стал центром сбора информации для семей как в Китае, так и во всем мире, не найдено ни одного выжившего. Ответы здесь видны не сразу. Общественный пятиэтажный пункт пограничного контроля, возвышавшийся над окружающей территорией в величественном стиле китайских правительственных учреждений, был уничтожен. Все, что сейчас можно увидеть от здания - это остатки его фундамента

- пишет издание.

По данным китайских властей, 31 человек погиб, а еще 531 считается пропавшим без вести. Более 250 из тех, кого ищут, являются иностранцами.

По информации издания, китайские власти до сих пор не обнародовали список людей, которые находились в порту во время катастрофы или считаются пропавшими. Это вызвало вопросы относительно прозрачности, особенно со стороны семей, которые отчаянно ищут новости о пропавших без вести близких.

Кроме того, поисково-спасательные работы осложняют горная местность, сильные дожди и опасность повторных оползней. Также образовались завальные озера из-за перекрытия обломками и грязью частей реки, что создает дополнительный риск.

По данным властей Китая и Непала, после катастрофы 26 августа в общей сложности подтверждена гибель более 1000 человек, тогда как тысячи до сих пор остаются пропавшими без вести.

Напомним

В Непале профилируют ДНК для идентификации неопознанных тел после стихийного бедствия. Местонахождение 56 украинцев до сих пор не установлено.

Алла Киосак

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