В Китае после масштабного наводнения 531 человек по-прежнему считается пропавшим без вести

В приграничной зоне Китая, которую уничтожило катастрофическое наводнение, спасатели продолжают поиски 531 пропавшего без вести. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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От бывшего порта Гьиронг осталась лишь каменная трещина. Высокогорный узел полностью смыло с лица земли, оставив лунный пейзаж из камней, гравия и ила, который спасатели до сих пор прочесывают - пишет издание.

До смертоносной катастрофы этот порт был оживленным пунктом пересечения границы между Китаем и Непалом. Ежедневно через него проходили сотни туристов и торговцев. 26 августа порт накрыла мощная волна воды, которая стала началом оползня и масштабного наводнения.

В порту, который стал центром сбора информации для семей как в Китае, так и во всем мире, не найдено ни одного выжившего. Ответы здесь видны не сразу. Общественный пятиэтажный пункт пограничного контроля, возвышавшийся над окружающей территорией в величественном стиле китайских правительственных учреждений, был уничтожен. Все, что сейчас можно увидеть от здания - это остатки его фундамента - пишет издание.

По данным китайских властей, 31 человек погиб, а еще 531 считается пропавшим без вести. Более 250 из тех, кого ищут, являются иностранцами.

По информации издания, китайские власти до сих пор не обнародовали список людей, которые находились в порту во время катастрофы или считаются пропавшими. Это вызвало вопросы относительно прозрачности, особенно со стороны семей, которые отчаянно ищут новости о пропавших без вести близких.

Кроме того, поисково-спасательные работы осложняют горная местность, сильные дожди и опасность повторных оползней. Также образовались завальные озера из-за перекрытия обломками и грязью частей реки, что создает дополнительный риск.

По данным властей Китая и Непала, после катастрофы 26 августа в общей сложности подтверждена гибель более 1000 человек, тогда как тысячи до сих пор остаются пропавшими без вести.

Напомним

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