У Непалі шукають 56 українців після стихійного лиха - розпочали ДНК-ідентифікацію

У Непалі розпочали ДНК-профілювання для ідентифікації невпізнаних тіл після стихійного лиха, яке також зачепило іноземців. Водночас пошуково-рятувальні роботи тривають, а місцезнаходження 56 громадян України досі не встановлено. Про це повідомляє посольство України в Індії, пише УНН.

31 серпня 2026 р. від МЗС Непалу отримано інформацію щодо проведення ДНК-тестування для ідентифікації невпізнаних тіл, яке поширюється також на іноземних громадян. Найближчим родичам першого ступеня спорідненості зниклої особи - батькові, матері, сину або доньці - пропонується надати зразок свіжої крові для проведення ДНК-профілювання. Якщо родич перебуває в Непалі, зразок можна здати в Nepal Police Hospital, Maharajgunj, Pathology Lab, Kathmandu, або у найближчому районному відділенні поліції; при цьому необхідно мати дві фотографії паспортного розміру - йдеться у повідомленні.

Для родичів, які перебувають за межами Непалу, передбачена можливість пройти ДНК-профілювання у країні перебування та надіслати електронну копію ДНК-профілю на офіційну електронну адресу поліції Непалу [email protected] для подальшого порівняння з профілями, отриманими з невпізнаних тіл.

Станом на ранок 31 серпня 2026 р. пошуково-рятувальні операції з метою встановлення місцезнаходження громадян України, з якими втрачено зв’язок унаслідок стихійного лиха в районі непальсько-китайського кордону, тривають.

Рятувальні роботи здійснюються суходолом, по воді та із застосуванням важких безпілотників. За повідомленнями китайських державних ЗМІ, завальне озеро, яке утворилося внаслідок перекриття русла, природним шляхом спустилося та фактично зникло. Водночас пошук ускладнюється значними обсягами мулу та руйнуваннями інфраструктури.

Посольство перебуває у тісній координації з компетентними органами Непалу з метою оперативного моніторингу ситуації щодо врятованих осіб та виявлених тіл, а також їх подальшої ідентифікації. Представники дипломатичної установи спільно з Почесним консулом України в Непалі відвідують лікарні та морги для виявлення зниклих українців.

30 серпня 2026 р. у північних районах Індії були виявлені перші тіла загиблих, які можуть бути пов’язані зі стихійним лихом у районі непальсько-китайського кордону. У зв’язку з цим Посольство України в Індії ініціювало перед індійською владою питання організації пошукових заходів та оперативного інформування української сторони про виявлення тіл, особистих речей або інших об’єктів, які можуть допомогти у встановленні місцезнаходження та ідентифікації громадян України.

За результатами уточнення списків із непальськими компетентними органами та туристичними компаніями кількість громадян України, місцезнаходження яких наразі не встановлено, становить 56 осіб.

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