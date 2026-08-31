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В Непале разыскивают 56 украинцев после стихийного бедствия — началась ДНК-идентификация

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В Непале составляют ДНК-профили для идентификации неопознанных тел после стихийного бедствия. Местонахождение 56 украинцев до сих пор не установлено.

В Непале разыскивают 56 украинцев после стихийного бедствия — началась ДНК-идентификация

В Непале началось составление ДНК-профилей для идентификации неопознанных тел после стихийного бедствия, которое также затронуло иностранцев. В то же время поисково-спасательные работы продолжаются, а местонахождение 56 граждан Украины до сих пор не установлено. Об этом сообщает посольство Украины в Индии, пишет УНН.

31 августа 2026 г. от МИД Непала получена информация о проведении ДНК-тестирования для идентификации неопознанных тел, которое распространяется также на иностранных граждан. Ближайшим родственникам первой степени родства пропавшего лица — отцу, матери, сыну или дочери — предлагается предоставить образец свежей крови для проведения ДНК-профилирования. Если родственник находится в Непале, образец можно сдать в Nepal Police Hospital, Maharajgunj, Pathology Lab, Kathmandu, или в ближайшем районном отделении полиции; при этом необходимо иметь две фотографии паспортного размера

— говорится в сообщении.

Для родственников, которые находятся за пределами Непала, предусмотрена возможность пройти ДНК-профилирование в стране пребывания и направить электронную копию ДНК-профиля на официальный электронный адрес полиции Непала [email protected] для дальнейшего сравнения с профилями, полученными от неопознанных тел.

По состоянию на утро 31 августа 2026 г. поисково-спасательные операции с целью установления местонахождения граждан Украины, с которыми была потеряна связь вследствие стихийного бедствия в районе непальско-китайской границы, продолжаются.

Спасательные работы осуществляются по суше, по воде и с применением тяжелых беспилотников. По сообщениям китайских государственных СМИ, завальное озеро, образовавшееся вследствие перекрытия русла, естественным образом спустилось и фактически исчезло. В то же время поиски осложняются значительными объемами ила и разрушениями инфраструктуры.

Посольство находится в тесной координации с компетентными органами Непала с целью оперативного мониторинга ситуации в отношении спасенных лиц и обнаруженных тел, а также их дальнейшей идентификации. Представители дипломатического учреждения совместно с Почетным консулом Украины в Непале посещают больницы и морги для выявления пропавших украинцев.

30 августа 2026 г. в северных районах Индии были обнаружены первые тела погибших, которые могут быть связаны со стихийным бедствием в районе непальско-китайской границы. В связи с этим Посольство Украины в Индии инициировало перед индийскими властями вопрос организации поисковых мероприятий и оперативного информирования украинской стороны об обнаружении тел, личных вещей или других объектов, которые могут помочь в установлении местонахождения и идентификации граждан Украины.

По результатам уточнения списков с непальскими компетентными органами и туристическими компаниями количество граждан Украины, местонахождение которых в настоящее время не установлено, составляет 56 человек.

Резко возросло число пропавших без вести после наводнения в Непале, погибло более 900 человек31.08.26, 13:04 • 2536 просмотров

Ольга Розгон

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