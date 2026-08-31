Резко возросло число пропавших без вести после наводнения в Непале, погибло более 900 человек
Киев • УНН
После наводнения в Непале погибли по меньшей мере 903 человека, 4247 пропали без вести. В Тибете погибли 16 человек, 546 пропали без вести.
Резкий рост числа пропавших без вести зафиксирован после наводнения в Непале и Китае — до более чем 4000 человек, число погибших превысило 900, сообщает BBC, пишет УНН.
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Число людей, пропавших без вести в Непале после масштабного внезапного наводнения в среду, возросло до 4247, известно как минимум о 903 погибших.
Число пропавших без вести резко возросло с 2502 — именно о таком количестве было объявлено в воскресенье.
Среди пропавших без вести 3655 являются гражданами Непала, также 592 иностранца считаются пропавшими без вести.
В Тибете официальное число погибших составляет 16 человек, 546 числятся пропавшими без вести, сообщают китайские государственные СМИ.
Среди пропавших без вести — 933 работника гидроэлектростанции, многие из которых работали в туннелях.
После наводнения в Непале до сих пор разыскивают 56 пропавших украинцев - МИД31.08.26, 12:28 • 6520 просмотров
Источник: CNN
Источник: CNN