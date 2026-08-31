Резко возросло число пропавших без вести после наводнения в Непале, погибло более 900 человек

Резкий рост числа пропавших без вести зафиксирован после наводнения в Непале и Китае — до более чем 4000 человек, число погибших превысило 900, сообщает BBC, пишет УНН.

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Число людей, пропавших без вести в Непале после масштабного внезапного наводнения в среду, возросло до 4247, известно как минимум о 903 погибших.

Число пропавших без вести резко возросло с 2502 — именно о таком количестве было объявлено в воскресенье.

Среди пропавших без вести 3655 являются гражданами Непала, также 592 иностранца считаются пропавшими без вести.

В Тибете официальное число погибших составляет 16 человек, 546 числятся пропавшими без вести, сообщают китайские государственные СМИ.

Среди пропавших без вести — 933 работника гидроэлектростанции, многие из которых работали в туннелях.

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Источник: CNN

Источник: CNN