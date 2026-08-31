После наводнения в Непале до сих пор разыскивают 56 пропавших украинцев - МИД

После наводнения и оползней в Непале и Китае до сих пор разыскиваются 56 пропавших украинцев, сообщили в МИД Украины в обновлении по состоянию на 12:00 31 августа, пишет УНН.

Количество граждан Украины, которые разыскиваются в зоне стихийного бедствия, остается неизменным: 56 человек. По состоянию на данный момент граждане Украины отсутствуют в списках погибших или пострадавших - сообщили в МИД.

Как указано, поисково-спасательные операции продолжаются, и в них задействованы команды с обеих сторон границы.

"Китайские спасательные службы продолжают поиски в наиболее пострадавшем районе, в частности с применением приборов для обнаружения признаков жизни и служебных собак. К поисково-спасательным работам привлечено более 2 тысяч человек. Операция осуществляется с использованием наземных, воздушных и водных средств. В районе КПП проводятся "ковровые" поиски, на месте находят личные вещи пропавших", - говорится в сообщении.

Одновременно, как указано, осуществляется расчистка завалов и восстановление критической транспортной инфраструктуры.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы на последних километрах автодороги G216, ведущей к КПП Чжирон. Также китайская сторона сообщила о восстановлении связи в зоне бедствия, в частности базовой станции мобильной связи и еще 9 станций. Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней", - сказано в сообщении.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации, поддерживать постоянную связь с родственниками украинцев, пропавших в зоне бедствия, тесно взаимодействовать с органами власти Китая, Индии, Непала, а также командами непосредственно на месте для содействия спасательно-поисковым операциям. Дело находится на особом контроле, подчеркнули в МИД.

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