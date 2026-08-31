Число жертв катастрофы в Гималаях приближается к 800, более 3 тысяч человек пропали без вести
Киев • УНН
В Непале и Китае погибли 797 человек, более 3 тысяч пропали без вести. Новые оползни и подъем уровня воды осложняют спасательные работы.
В Непале и Китае продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после обрушения ледника, вызвавшего катастрофический оползень в Гималаях. Число погибших приблизилось к 800, а более 3 тысяч человек считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В Непале подтверждена гибель 781 человека, еще 2 502 считаются пропавшими без вести. На китайской стороне, в округе Гьиронг, сообщают о 16 погибших и 546 пропавших.
Среди тех, кого разыскивают в Тибете, — 261 иностранец из 23 стран. По оценке Красного Креста, всего стихийное бедствие могло затронуть более 90 тысяч человек.
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Поиски осложняют сложный горный рельеф, новые дожди и повышение уровня воды. В Непале спасатели и местные жители были вынуждены переместиться на возвышенности из-за подъема воды в реке Тришули.
Спасательные операции с пятницы несколько раз приостанавливали из-за непогоды и угрозы прорыва озера, образовавшегося после стихийного бедствия на границе Непала и Китая.
К вечеру субботы водоем значительно осушился, однако позже дроны обнаружили новый оползень примерно в 2,8 км ниже по течению. Он сформировал естественную дамбу и новый водоем, что создало риск повторных наводнений.
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