Число жертв катастрофы в Гималаях приближается к 800, более 3 тысяч человек пропали без вести

В Непале и Китае продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после обрушения ледника, вызвавшего катастрофический оползень в Гималаях. Число погибших приблизилось к 800, а более 3 тысяч человек считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Непале подтверждена гибель 781 человека, еще 2 502 считаются пропавшими без вести. На китайской стороне, в округе Гьиронг, сообщают о 16 погибших и 546 пропавших.

Среди тех, кого разыскивают в Тибете, — 261 иностранец из 23 стран. По оценке Красного Креста, всего стихийное бедствие могло затронуть более 90 тысяч человек.

В Непале предупредили о повышении уровня воды вблизи зоны катастрофического наводнения

Поиски осложняют сложный горный рельеф, новые дожди и повышение уровня воды. В Непале спасатели и местные жители были вынуждены переместиться на возвышенности из-за подъема воды в реке Тришули.

Спасательные операции с пятницы несколько раз приостанавливали из-за непогоды и угрозы прорыва озера, образовавшегося после стихийного бедствия на границе Непала и Китая.

К вечеру субботы водоем значительно осушился, однако позже дроны обнаружили новый оползень примерно в 2,8 км ниже по течению. Он сформировал естественную дамбу и новый водоем, что создало риск повторных наводнений.

Поиски 56 украинцев после наводнения в Непале не завершены - МИД