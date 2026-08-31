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Кількість жертв катастрофи в Гімалаях наближається до 800, понад 3 тисячі людей зникли безвісти
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Кількість жертв катастрофи в Гімалаях наближається до 800, понад 3 тисячі людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 2260 перегляди

У Непалі та Китаї загинули 797 людей, понад 3 тисячі зникли безвісти. Нові зсуви й підйом води ускладнюють рятувальні роботи.

Кількість жертв катастрофи в Гімалаях наближається до 800, понад 3 тисячі людей зникли безвісти

У Непалі та Китаї тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після обвалу льодовика, який спричинив катастрофічний зсув у Гімалаях. Кількість загиблих наблизилася до 800, а понад 3 тисячі людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У Непалі підтверджено загибель 781 людини, ще 2 502 вважаються зниклими безвісти. На китайському боці в окрузі Гьїронг повідомляють про 16 загиблих і 546 зниклих.

Серед тих, кого розшукують у Тибеті, – 261 іноземець із 23 країн. За оцінкою Червоного Хреста, загалом стихійне лихо могло зачепити понад 90 тисяч людей.

У Непалі попередили про підняття рівня води поблизу зони катастрофічної повені30.08.26, 05:36 • 5386 переглядiв

Пошуки ускладнюють складний гірський рельєф, нові дощі та підвищення рівня води. У Непалі рятувальники та місцеві жителі були змушені переміститися на височини через підйом води в річці Трішулі.

Рятувальні операції з п'ятниці кілька разів призупиняли через негоду та загрозу прориву озера, яке утворилося після стихійного лиха на кордоні Непалу та Китаю.

До вечора суботи водойма значною мірою осушилася, однак пізніше дрони виявили новий зсув приблизно за 2,8 км нижче за течією. Він сформував природну дамбу та нову водойму, що створило ризик повторних повеней.

Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС30.08.26, 11:45 • 13370 переглядiв

Степан Гафтко

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