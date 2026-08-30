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У Непалі попередили про підняття рівня води поблизу зони катастрофічної повені

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Влада Непалу зафіксувала посилення течії Бхоте-Коші біля постраждалого району. Жителів трьох районів закликали бути пильними, евакуації не оголошували.

У Непалі попередили про підняття рівня води поблизу зони катастрофічної повені

Влада Непалу попередила про збільшення потоку води в річці Бхоте-Коші поблизу кордону з Китаєм, де раніше цього тижня сталася масштабна повінь. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Національне управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними отримало інформацію від адміністрації району Расува про посилення течії річки. Жителів населених пунктів уздовж Бхоте-Коші в районах Расува, Нувакот і Дхадінг закликали залишатися пильними.

Ми отримали інформацію від районної адміністрації Расува про те, що потік річки Бхоте-Коші збільшився і його чути

– повідомили в управлінні.

Мешканців поки не закликали евакуюватися

Близько 4:30 ранку за місцевим часом влада розіслала жителям попередження про підняття рівня води. Водночас розпорядження про евакуацію не оголошували.

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Річка протікає поблизу району, який на початку тижня постраждав від катастрофічної повені. Через ризик нових паводків місцеві служби продовжують стежити за ситуацією.

Станом на ранок неділі китайські державні ЗМІ не повідомляли про аналогічне збільшення річкового стоку на території Китаю.

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Степан Гафтко

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