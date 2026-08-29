МЗС уточнило: у Непалі після повені розшукують 56 українців

У Непалі продовжують пошуково-рятувальні роботи після стихійного лиха. Наразі відсутній зв’язок із 56 громадянами України, а не з 64, як повідомлялося раніше, серед загиблих або поранених українців наразі немає. Про це повідомили у пресслужбі МЗС, передає УНН.

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"Кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха, залишається незмінною: 56 людей. Департамент консульської служби МЗС підтримує постійний звʼязок з рідними, а посольства України в Індії та КНР, почесний консул України в Непалі перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою, службами, що проводять пошуки, туроператорами, іноземними партнерами. Група консульських посадових осіб посольства України в Індії знаходиться безпосередньо в Непалі. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає", - повідомили в МЗС.

Пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно з раннього ранку. Використання авіації ускладнене через туман і можливе лише протягом першої половини дня. Вчора рятувальні роботи тимчасово призупинялися через високий ризик прориву завального озера у Тибеті, проте після фіксації поступового контрольованого витоку води пошук було відновлено на воді, суходолі та з повітря.

З китайського боку безпосередньо до найбільш постраждалої центральної частини КПП "Чжирон" дісталися професійні пожежно-рятувальні групи. Загалом залучено понад 2 тисячі осіб та понад 300 одиниць техніки, ситуацію координує вище керівництво КНР. Автомобільний доступ до епіцентру залишається заблокованим через масштабні руйнування дорожнього полотна. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів.

За ініціативи посольства України в Індії через компетентні органи Непалу до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі громадяни України, направлено запити лінією Інтерполу. Отримано дані про останні зафіксовані перед ударом стихії координати. Компанія продовжує спроби встановити актуальне місцезнаходження пристроїв для сприяння пошукам.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі.

Доповнення

Раніше у МЗС повідомляли, що наразі відсутній зв’язок із 64 громадянами України. Однак, як уточнили у МЗС, цифру у 64 українця дала поліція Непалу, та після уточнення, низка громадян з їхнього списку реєструвалися на поїздку, але не поїхали. Тож, цифра залишається без змін: 56.