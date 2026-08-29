МИД уточнил: в Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после стихийного бедствия. В настоящее время отсутствует связь с 56 гражданами Украины, а не с 64, как сообщалось ранее, среди погибших или раненых украинцев в настоящее время нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН.

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"Количество граждан Украины, которых разыскивают в зоне стихийного бедствия, остается неизменным: 56 человек. Департамент консульской службы МИД поддерживает постоянную связь с родственниками, а посольства Украины в Индии и КНР, почетный консул Украины в Непале находятся в круглосуточном контакте с местными властями, службами, проводящими поиски, туроператорами, иностранными партнерами. Группа консульских должностных лиц посольства Украины в Индии находится непосредственно в Непале. Данных о наличии украинских граждан среди пострадавших или погибших в настоящее время нет", - сообщили в МИД.

Поисково-спасательные операции проводятся ежедневно с раннего утра. Использование авиации осложнено из-за тумана и возможно только в течение первой половины дня. Вчера спасательные работы временно приостанавливались из-за высокого риска прорыва завального озера в Тибете, однако после фиксации постепенного контролируемого вытекания воды поиск был возобновлен на воде, суше и с воздуха.

С китайской стороны непосредственно до наиболее пострадавшей центральной части КПП "Чжирон" добрались профессиональные пожарно-спасательные группы. Всего привлечено более 2 тысяч человек и более 300 единиц техники, ситуацию координирует высшее руководство КНР. Автомобильный доступ к эпицентру остается заблокированным из-за масштабных разрушений дорожного полотна. Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней.

По инициативе посольства Украины в Индии через компетентные органы Непала компании-оператору устройств с функцией геолокации, которые имели при себе некоторые граждане Украины, были направлены запросы по линии Интерпола. Получены данные о последних зафиксированных перед ударом стихии координатах. Компания продолжает попытки установить актуальное местонахождение устройств для содействия поискам.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 56 граждан Украины на особом контроле.

Дополнение

Ранее в МИД сообщали, что в настоящее время отсутствует связь с 64 гражданами Украины. Однако, как уточнили в МИД, цифру в 64 украинца предоставила полиция Непала, а после уточнения выяснилось, что ряд граждан из их списка зарегистрировались на поездку, но не поехали. Таким образом, цифра остается неизменной: 56.