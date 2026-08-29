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У Непалі після повені зниклими вважаються вже 64 українці - МЗС

Київ • УНН

 • 5506 перегляди

МЗС повідомляє про розшукування 64 українців після повені в Непалі та Тибеті. Даних про загиблих чи поранених українців наразі немає.

У Непалі після повені зниклими вважаються вже 64 українці - МЗС

У Непалі продовжують пошуково-рятувальні роботи після стихійного лиха. Наразі відсутній зв’язок із 64 громадянами України, однак серед загиблих або поранених українців наразі немає, повідомили у пресслужбі МЗС оновлену на 10:30 28 серпня інформацію, передає УНН

Деталі 

"Кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха, зросла з 56 до 64 осіб", - ідеться у повідомленні МЗС.

Департамент консульської служби МЗС, як вказано, підтримує постійний звʼязок з рідними, а посольства України в Індії та КНР, почесний консул України в Непалі перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою, службами, що проводять пошуки, туроператорами, іноземними партнерами. Група консульських посадових осіб посольства України в Індії знаходиться безпосередньо в Непалі. "Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає", - заявили в МЗС. 

У міністерстві зазначили, що пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно з раннього ранку. Використання авіації ускладнене через туман і можливе лише протягом першої половини дня. У п’ятницю, 28 серпня, рятувальні роботи тимчасово призупинялися через високий ризик прориву завального озера у Тибеті, проте після фіксації поступового контрольованого витоку води пошук було відновлено на воді, суходолі та з повітря. 

З китайського боку безпосередньо до найбільш постраждалої центральної частини КПП "Чжирон" дісталися професійні пожежно-рятувальні групи. Загалом залучено понад 2 тисячі осіб та понад 300 одиниць техніки, ситуацію координує вище керівництво КНР. Автомобільний доступ до епіцентру залишається заблокованим через масштабні руйнування дорожнього полотна. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів.

За ініціативи посольства України в Індії через компетентні органи Непалу до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі громадяни України, направлено запити лінією Інтерполу. Отримано дані про останні зафіксовані перед ударом стихії координати. Компанія продовжує спроби встановити актуальне місцезнаходження пристроїв для сприяння пошукам. 

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 64 громадян України на особливому контролі.

Доповнення

У п’ятницю, 28 серпня, Департамент туризму Непалу виклав список осіб, з якими станом на 17:00 28 серпня втрачено зв’язок через повінь на річці Бхотекоші. Зокрема, на зв’язок не виходять, за даними Департаменту, 724 людини, серед яких 62 українці. 

Серед зниклих безвісти може бути українська група, яка вирушила до Непалу й Тибету на ретрит Ірини Блонської, яка значиться у списку зниклих Департаменту туризму Непалу. 

Зазначимо, анонс про ретрит Блонської у Непалі зник з її соцмереж, проте, у її Telegram-каналі раніше анонсувалося, що з 11 до 26 серпня відбудеться духовна подорож маршрутом Непал - Тибет - Кайлас.

Програма передбачала перебування учасників у Катманду, Лхасі та Шигацзе, поїздку до району підніжжя Евересту й перебування біля озера Манасаровар. Завершальним етапом мала стати кора - традиційний обхід гори Кайлас.

Як зазначають у соцмережах, Блонська є ведучою розстановок і програм духовного розвитку, яка усі ці роки паралельно працює з українською та російською аудиторіями.

Наприклад, до цього року працювала в росії особисто. Зокрема, у 2025 їздила в москву і ростов. А у цьому - переважно збирає змішані групи українців та росіян для ретритів у Індії та Непалі.

Стверджується, що в рф вона працює з людьми з "єдиної росії", інших державних структур і федерального ТБ. А також має з ними спільні проєкти. Коли вона не в росії фізично, то вона продовжує працювати на росію онлайн. За рублі через ".ru" версію сайту.

"Гроші отримуються та проводяться через її менеджерку - росіянку Наталію Кисельову. До роботи з Блонською її менеджерка працювала в проєктах нинішнього керівника виконкому одного з активних провладних рухів у росії", - йдеться у соцмережах

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок катастрофічної повені у Непалі та Тибеті зросла до 616, пошуки тих, хто вижив, тривають четвертий день. 

Павло Башинський

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