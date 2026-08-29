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В Непале после наводнения пропавшими без вести считаются уже 64 украинца — МИД

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

МИД сообщает о розыске 64 украинцев после наводнения в Непале и Тибете. Данных о погибших или раненых украинцах пока нет.

В Непале после наводнения пропавшими без вести считаются уже 64 украинца — МИД

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после стихийного бедствия. В настоящее время отсутствует связь с 64 гражданами Украины, однако среди погибших или раненых украинцев пока нет, сообщили в пресс-службе МИД обновлённую по состоянию на 10:30 28 августа информацию, передаёт УНН

Детали 

"Количество граждан Украины, которых разыскивают в зоне стихийного бедствия, выросло с 56 до 64 человек", — говорится в сообщении МИД.

Департамент консульской службы МИД, как указано, поддерживает постоянную связь с родственниками, а посольства Украины в Индии и КНР, почётный консул Украины в Непале находятся в круглосуточном контакте с местными властями, службами, проводящими поиски, туроператорами, иностранными партнёрами. Группа консульских должностных лиц посольства Украины в Индии находится непосредственно в Непале. "Данных о наличии украинских граждан среди пострадавших или погибших в настоящее время нет", — заявили в МИД. 

В министерстве отметили, что поисково-спасательные операции проводятся ежедневно с раннего утра. Использование авиации осложнено из-за тумана и возможно только в течение первой половины дня. В пятницу, 28 августа, спасательные работы временно приостанавливались из-за высокого риска прорыва завального озера в Тибете, однако после фиксации постепенного контролируемого вытока воды поиски были возобновлены на воде, суше и с воздуха. 

С китайской стороны непосредственно к наиболее пострадавшей центральной части КПП "Чжирон" добрались профессиональные пожарно-спасательные группы. Всего задействовано более 2 тысяч человек и свыше 300 единиц техники, ситуацию координирует высшее руководство КНР. Автомобильный доступ к эпицентру остаётся заблокированным из-за масштабных разрушений дорожного полотна. Ситуация остаётся сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней.

По инициативе посольства Украины в Индии через компетентные органы Непала компании-оператору устройств с функцией геолокации, которые имели при себе некоторые граждане Украины, направлены запросы по линии Интерпола. Получены данные о последних зафиксированных перед ударом стихии координатах. Компания продолжает попытки установить актуальное местонахождение устройств для содействия поискам. 

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 64 граждан Украины на особом контроле.

Дополнение

В пятницу, 28 августа, Департамент туризма Непала опубликовал список лиц, с которыми по состоянию на 17:00 28 августа была потеряна связь из-за наводнения на реке Бхотекоши. В частности, по данным Департамента, на связь не выходят 724 человека, среди которых 62 украинца. 

Среди пропавших без вести может быть украинская группа, отправившаяся в Непал и Тибет на ретрит Ирины Блонской, которая значится в списке пропавших Департамента туризма Непала. 

Отметим, анонс ретрита Блонской в Непале исчез из её соцсетей, однако в её Telegram-канале ранее анонсировалось, что с 11 по 26 августа состоится духовное путешествие по маршруту Непал — Тибет — Кайлас.

Программа предусматривала пребывание участников в Катманду, Лхасе и Шигадзе, поездку в район подножия Эвереста и пребывание у озера Манасаровар. Завершающим этапом должна была стать кора — традиционный обход горы Кайлас.

Как отмечают в соцсетях, Блонская является ведущей расстановок и программ духовного развития, которая все эти годы параллельно работает с украинской и русскоязычной аудиториями.

Например, до этого года она лично работала в России. В частности, в 2025 году ездила в Москву и Ростов. А в этом году преимущественно собирает смешанные группы украинцев и россиян для ретритов в Индии и Непале.

Утверждается, что в РФ она работает с людьми из "Единой России", других государственных структур и федерального телевидения. А также имеет с ними совместные проекты. Когда она физически не находится в России, то продолжает работать на Россию онлайн. За рубли через ".ru"-версию сайта.

"Деньги поступают и проводятся через её менеджера — россиянку Наталью Киселёву. До начала работы с Блонской её менеджер работала в проектах нынешнего руководителя исполкома одного из активных провластных движений в России", — говорится в соцсетях

Напомним

Число погибших в результате катастрофического наводнения в Непале и Тибете возросло до 616, поиски выживших продолжаются уже четвёртый день. 

Павел Башинский

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