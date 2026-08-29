Кількість жертв повені в Непалі та Тибеті перевищила 600
Київ • УНН
У Непалі загинули 616 людей, у Тибеті підтверджено сім смертей. Близько 2500 осіб зникли безвісти, пошуки тривають четвертий день.
Кількість загиблих внаслідок катастрофічної повені у Непалі та Тибеті зросла до 616, пошуки тих, хто вижив, тривають четвертий день, повідомили у місцевій поліції, пише УНН з посиланням на BBC.
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За даними поліції, кількість загиблих у Непалі становить 616 осіб, а не 626, як повідомлялося раніше.
Поліція повідомила, що 2301 людина отримала поранення та перебуває на лікуванні, пише CNN.
Китайські державні ЗМІ раніше підтвердили сімох загиблих у Тибеті, а 554 вважаються зниклими безвісти. Якщо припустити, що цифри не збігаються, то загальна кількість загиблих сягне щонайменше 623 осіб.
За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни, щонайменше 1924 особи зникли безвісти в Непалі.
Серед них щонайменше 517 іноземних громадян, але ситуація швидко змінюється, і різні органи влади надали різні цифри.
Близько 2500 людей досі вважаються зниклими безвісти як на непальському, так і на китайському боках кордону, включаючи велику кількість іноземних громадян, зазначає CNN.
Повідомлялося про 56 зниклих українців.
Кількість зниклих після повені у Непалі українців залишається без змін - МЗС оновило інформацію28.08.26, 12:24 • 11695 переглядiв
Місцеві чиновники повідомили BBC, що величезну хвилю повені спричинив обвал льодовика. Хвиля потоку зруйнувала будинки та дороги, а також зруйнувала ключовий прикордонний перехід між Непалом і Тибетом.
Джерело: CNN