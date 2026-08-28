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Крилата ракета

Кількість зниклих після повені у Непалі українців залишається без змін - МЗС оновило інформацію

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Зв’язок із 56 українцями після повені в Непалі досі не встановлено. У списках загиблих і поранених українців немає.

Кількість зниклих після повені у Непалі українців залишається без змін - МЗС оновило інформацію

Кількість зниклих безвісти українців внаслідок повені у Непалі залишається без змін - 56 громадян, повідомили у пресслужбі МЗС України оновлену на 12:00 28 серпня інформацію, пише УНН.

Кількість громадян України, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається без змін: 56. Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка в складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають. Станом на зараз у списках загиблих та поранених українців немає

- повідомили у МЗС.

Посольство України в КНР, як зазначається, підтримує постійний звʼязок з китайськими органами влади. Консульські посадові особи посольства України в Індії перебувають безпосередньо у Непалі, де, у взаємодії з Почесним консулом України в Непалі, провели низку оперативних зустрічей з причетними непальськими державними органами, іноземними колегами, менеджером готелю, де перебувала одна з груп українців, організатором туру тощо. "Проведено звірку списків, наданих готелем та дипломатичними установами. Українські консули координують зусилля з колегами з іноземних дипустанов і туроператорами задля пошуку громадян України, підтримують постійний звʼязок з оперативно-рятувальними службами та рідними громадян України", - ідеться у повідомленні.

Урядом Непалу, як вказано, створено Групу екстреного реагування ("Emergency Response Team, ERT") при МЗС для координації пошуково-рятувальних робіт.

"Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі. Про оновлення оперативно інформуватимемо", - вказали у МЗС.

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС28.08.26, 11:33 • 10970 переглядiв

Юлія Шрамко

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