Кількість зниклих після повені у Непалі українців залишається без змін - МЗС оновило інформацію

Кількість зниклих безвісти українців внаслідок повені у Непалі залишається без змін - 56 громадян, повідомили у пресслужбі МЗС України оновлену на 12:00 28 серпня інформацію, пише УНН.

Кількість громадян України, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається без змін: 56. Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка в складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають. Станом на зараз у списках загиблих та поранених українців немає