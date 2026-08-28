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Количество пропавших без вести после наводнения в Непале украинцев остается без изменений - МИД обновил информацию

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Связь с 56 украинцами после наводнения в Непале до сих пор не установлена. В списках погибших и раненых украинцев нет.

Количество пропавших без вести после наводнения в Непале украинцев остается без изменений - МИД обновил информацию

Количество пропавших без вести украинцев в результате наводнения в Непале остается неизменным — 56 граждан, сообщили в пресс-службе МИД Украины обновленную по состоянию на 12:00 28 августа информацию, пишет УНН.

Количество граждан Украины, с которыми не удается установить связь, остается неизменным: 56. Это две туристические группы из 48 и 7 человек, а также одна украинка в составе иностранной туристической группы. Поисково-спасательные операции продолжаются. По состоянию на сейчас в списках погибших и раненых украинцев нет

— сообщили в МИД.

Посольство Украины в КНР, как отмечается, поддерживает постоянную связь с китайскими органами власти. Консульские должностные лица посольства Украины в Индии находятся непосредственно в Непале, где во взаимодействии с Почетным консулом Украины в Непале провели ряд оперативных встреч с причастными непальскими государственными органами, иностранными коллегами, менеджером отеля, где находилась одна из групп украинцев, организатором тура и другими. «Проведена сверка списков, предоставленных отелем и дипломатическими учреждениями. Украинские консулы координируют усилия с коллегами из иностранных дипучреждений и туроператорами с целью поиска граждан Украины, поддерживают постоянную связь с оперативно-спасательными службами и родственниками граждан Украины», — говорится в сообщении.

Правительством Непала, как указано, создана Группа экстренного реагирования («Emergency Response Team, ERT») при МИД для координации поисково-спасательных работ.

«Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений, ограниченного доступа к горным районам и риска повторных оползней. МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 56 граждан Украины на особом контроле. Об обновлениях будем оперативно информировать», — указали в МИД.

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД28.08.26, 11:33 • 13171 просмотр

Юлия Шрамко

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