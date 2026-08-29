Число жертв наводнения в Непале и Тибете превысило 600

Число погибших в результате катастрофического наводнения в Непале и Тибете выросло до 616, поиски выживших продолжаются четвертый день, сообщили в местной полиции, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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По данным полиции, число погибших в Непале составляет 616 человек, а не 626, как сообщалось ранее.

Полиция сообщила, что 2301 человек получил ранения и находится на лечении, пишет CNN.

Китайские государственные СМИ ранее подтвердили гибель семи человек в Тибете, а 554 числятся пропавшими без вести. Если предположить, что цифры не совпадают, то общее число погибших достигнет как минимум 623 человек.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, в Непале пропавшими без вести числятся как минимум 1924 человека.

Среди них как минимум 517 иностранных граждан, однако ситуация быстро меняется, и различные органы власти предоставили разные цифры.

Около 2500 человек до сих пор считаются пропавшими без вести как на непальской, так и на китайской стороне границы, включая большое количество иностранных граждан, отмечает CNN.

Сообщалось о 56 пропавших украинцах.

Количество пропавших без вести после наводнения в Непале украинцев остается без изменений - МИД обновил информацию

Местные чиновники сообщили BBC, что огромную волну наводнения вызвал обвал ледника. Поток разрушил дома и дороги, а также уничтожил ключевой пограничный переход между Непалом и Тибетом.

Источник: CNN