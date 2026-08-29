3000 сягає кількість зниклих після повені в Непалі, знайшли 187 туристів
Київ • УНН
У Непалі після повеней знайшли 187 туристів, але понад 3000 людей залишаються зниклими. Загальна кількість загиблих перевищила 600.
Кількість зниклих безвісти внаслідок руйнівних повеней у Непалі та Китаї сягає 3000, а загиблих у Непалі вже 626, водночас знайдено 187 туристів, пише УНН з посиланням на CNN.
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Рятувальні групи в Непалі знайшли 187 туристів після смертельних зсувів, що пройшли через гімалайську країну в середу, повідомили в суботу місцеві чиновники. Близько 3000 людей досі вважаються зниклими безвісти по обидва боки кордону між Непалом та Китаєм.
Серед врятованих 114 – індійці, 27 – китайці та 20 – з Південної Кореї, США, Європи та країн Перської затоки, згідно з бюлетенем, опублікованим Радою з туризму Непалу.
У бюлетені йдеться, щонайменше 420 іноземців залишаються зниклими безвісти.
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Катастрофічна повінь забрала життя понад 600 людей, повідомила в суботу непальська поліція, на тлі того, як місцеві намагаються змиритися з масовими руйнуваннями, які стихія залишила після себе.
"Кількість загиблих від раптових повеней у Непалі зросла до 626", повідомила в суботу поліція країни.
Наразі, за їхніми даними, врятовано 2301 людину.
Непальські чиновники планують поховати невпізнані тіла у братській могилі, на тлі того, як влада намагається впоратися з останками.
Сьогодні в Китаї було підтверджено смерть ще 7 осіб.
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