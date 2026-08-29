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3000 сягає кількість зниклих після повені в Непалі, знайшли 187 туристів

Київ • УНН

 • 170 перегляди

У Непалі після повеней знайшли 187 туристів, але понад 3000 людей залишаються зниклими. Загальна кількість загиблих перевищила 600.

3000 сягає кількість зниклих після повені в Непалі, знайшли 187 туристів

Кількість зниклих безвісти внаслідок руйнівних повеней у Непалі та Китаї сягає 3000, а загиблих у Непалі вже 626, водночас знайдено 187 туристів, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Рятувальні групи в Непалі знайшли 187 туристів після смертельних зсувів, що пройшли через гімалайську країну в середу, повідомили в суботу місцеві чиновники. Близько 3000 людей досі вважаються зниклими безвісти по обидва боки кордону між Непалом та Китаєм.

Серед врятованих 114 – індійці, 27 – китайці та 20 – з Південної Кореї, США, Європи та країн Перської затоки, згідно з бюлетенем, опублікованим Радою з туризму Непалу.

У бюлетені йдеться, щонайменше 420 іноземців залишаються зниклими безвісти.

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Катастрофічна повінь забрала життя понад 600 людей, повідомила в суботу непальська поліція, на тлі того, як місцеві намагаються змиритися з масовими руйнуваннями, які стихія залишила після себе.

"Кількість загиблих від раптових повеней у Непалі зросла до 626", повідомила в суботу поліція країни.

Наразі, за їхніми даними, врятовано 2301 людину.

Непальські чиновники планують поховати невпізнані тіла у братській могилі, на тлі того, як влада намагається впоратися з останками.

Сьогодні в Китаї було підтверджено смерть ще 7 осіб. 

Кількість жертв повені в Непалі та Тибеті перевищила 60029.08.26, 08:19 • 3492 перегляди

Юлія Шрамко

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