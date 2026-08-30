В Непале предупредили о повышении уровня воды вблизи зоны катастрофического наводнения
Киев • УНН
Власти Непала зафиксировали усиление течения реки Бхоте-Коши возле пострадавшего района. Жителей трёх районов призвали быть бдительными, эвакуация не объявлялась.
Власти Непала предупредили об увеличении потока воды в реке Бхоте-Коши возле границы с Китаем, где ранее на этой неделе произошло масштабное наводнение. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
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Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими получило информацию от администрации района Расува об усилении течения реки. Жителей населённых пунктов вдоль Бхоте-Коши в районах Расува, Нувакот и Дхадинг призвали сохранять бдительность.
Мы получили информацию от районной администрации Расува о том, что поток реки Бхоте-Коши увеличился и это слышно
Жителей пока не призывали эвакуироваться
Около 4:30 утра по местному времени власти разослали жителям предупреждение о повышении уровня воды. Вместе с тем распоряжение об эвакуации не объявляли.
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Река протекает возле района, который в начале недели пострадал от катастрофического наводнения. Из-за риска новых паводков местные службы продолжают следить за ситуацией.
По состоянию на утро воскресенья китайские государственные СМИ не сообщали об аналогичном увеличении речного стока на территории Китая.
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