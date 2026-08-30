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В Непале предупредили о повышении уровня воды вблизи зоны катастрофического наводнения

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

Власти Непала зафиксировали усиление течения реки Бхоте-Коши возле пострадавшего района. Жителей трёх районов призвали быть бдительными, эвакуация не объявлялась.

В Непале предупредили о повышении уровня воды вблизи зоны катастрофического наводнения

Власти Непала предупредили об увеличении потока воды в реке Бхоте-Коши возле границы с Китаем, где ранее на этой неделе произошло масштабное наводнение. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими получило информацию от администрации района Расува об усилении течения реки. Жителей населённых пунктов вдоль Бхоте-Коши в районах Расува, Нувакот и Дхадинг призвали сохранять бдительность.

Мы получили информацию от районной администрации Расува о том, что поток реки Бхоте-Коши увеличился и это слышно

– сообщили в управлении.

Жителей пока не призывали эвакуироваться

Около 4:30 утра по местному времени власти разослали жителям предупреждение о повышении уровня воды. Вместе с тем распоряжение об эвакуации не объявляли.

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Река протекает возле района, который в начале недели пострадал от катастрофического наводнения. Из-за риска новых паводков местные службы продолжают следить за ситуацией.

По состоянию на утро воскресенья китайские государственные СМИ не сообщали об аналогичном увеличении речного стока на территории Китая.

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Степан Гафтко

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