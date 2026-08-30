В Непале предупредили о повышении уровня воды вблизи зоны катастрофического наводнения

Власти Непала предупредили об увеличении потока воды в реке Бхоте-Коши возле границы с Китаем, где ранее на этой неделе произошло масштабное наводнение. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими получило информацию от администрации района Расува об усилении течения реки. Жителей населённых пунктов вдоль Бхоте-Коши в районах Расува, Нувакот и Дхадинг призвали сохранять бдительность.

Мы получили информацию от районной администрации Расува о том, что поток реки Бхоте-Коши увеличился и это слышно