Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС

Кількість українців, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається незмінною - 56 людей. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно. Професійні підрозділи Китайської рятувальної команди та Сичуанського пожежно-рятувального корпусу продовжують безперервний пошук безпосередньо серед руїн прикордонного пункту Гірунг.

Водночас співробітники українського посольства в Індії через компетентні органи Непалу відпрацювали механізм отримання геолокаційних даних пристроїв, які мали при собі зниклі громадяни України з метою їхнього подальшого використання у пошуках.

Підтверджено, що в руслі та біля дороги є змиті транспортні засоби, а рятувальники входять до центральної зони суходолом, по воді та з використанням важких безпілотників. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі