Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС
Київ • УНН
Зв’язок із 56 українцями після повені в Непалі досі не встановлено. Рятувальники шукають їх серед руїн прикордонного пункту Гірунг.
Кількість українців, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається незмінною - 56 людей. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
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Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно. Професійні підрозділи Китайської рятувальної команди та Сичуанського пожежно-рятувального корпусу продовжують безперервний пошук безпосередньо серед руїн прикордонного пункту Гірунг.
Водночас співробітники українського посольства в Індії через компетентні органи Непалу відпрацювали механізм отримання геолокаційних даних пристроїв, які мали при собі зниклі громадяни України з метою їхнього подальшого використання у пошуках.
Підтверджено, що в руслі та біля дороги є змиті транспортні засоби, а рятувальники входять до центральної зони суходолом, по воді та з використанням важких безпілотників. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі
Нагадаємо
Кількість загиблих внаслідок повені у Непалі та Тибеті минулого тижня сягнула 750 осіб, а 3 044 людини вважаються зниклими безвісти.
Також УНН повідомляв, що влада Непалу вирішила поховати 229 неопізнаних тіл після руйнівної повені.