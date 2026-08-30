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Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Зв’язок із 56 українцями після повені в Непалі досі не встановлено. Рятувальники шукають їх серед руїн прикордонного пункту Гірунг.

Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС

Кількість українців, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається незмінною - 56 людей. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно. Професійні підрозділи Китайської рятувальної команди та Сичуанського пожежно-рятувального корпусу продовжують безперервний пошук безпосередньо серед руїн прикордонного пункту Гірунг.

Водночас співробітники українського посольства в Індії через компетентні органи Непалу відпрацювали механізм отримання геолокаційних даних пристроїв, які мали при собі зниклі громадяни України з метою їхнього подальшого використання у пошуках.

Підтверджено, що в руслі та біля дороги є змиті транспортні засоби, а рятувальники входять до центральної зони суходолом, по воді та з використанням важких безпілотників. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок повені у Непалі та Тибеті минулого тижня сягнула 750 осіб, а 3 044 людини вважаються зниклими безвісти.

Також УНН повідомляв, що влада Непалу вирішила поховати 229 неопізнаних тіл після руйнівної повені.

Євген Устименко

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