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Поиски 56 украинцев после наводнения в Непале не завершены - МИД

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Связь с 56 украинцами после наводнения в Непале до сих пор не установлена. Спасатели ищут их среди руин пограничного пункта Гирунг.

Поиски 56 украинцев после наводнения в Непале не завершены - МИД

Количество украинцев, с которыми не удается установить связь, остается неизменным - 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, поисково-спасательные операции проводятся ежедневно. Профессиональные подразделения Китайской спасательной команды и Сычуаньского пожарно-спасательного корпуса продолжают непрерывный поиск непосредственно среди руин пограничного пункта Гиронг.

В то же время сотрудники украинского посольства в Индии через компетентные органы Непала отработали механизм получения геолокационных данных устройств, которые имели при себе пропавшие граждане Украины, с целью их дальнейшего использования в поисках.

Подтверждено, что в русле и возле дороги находятся смытые транспортные средства, а спасатели входят в центральную зону по суше, по воде и с использованием тяжелых беспилотников. Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней. МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 56 граждан Украины на особом контроле

- говорится в сообщении.

Напомним

Количество погибших в результате наводнения в Непале и Тибете на прошлой неделе достигло 750 человек, а 3 044 человека считаются пропавшими без вести.

Также УНН сообщал, что власти Непала решили похоронить 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения.

Евгений Устименко

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