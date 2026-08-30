Поиски 56 украинцев после наводнения в Непале не завершены - МИД

Количество украинцев, с которыми не удается установить связь, остается неизменным - 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, поисково-спасательные операции проводятся ежедневно. Профессиональные подразделения Китайской спасательной команды и Сычуаньского пожарно-спасательного корпуса продолжают непрерывный поиск непосредственно среди руин пограничного пункта Гиронг.

В то же время сотрудники украинского посольства в Индии через компетентные органы Непала отработали механизм получения геолокационных данных устройств, которые имели при себе пропавшие граждане Украины, с целью их дальнейшего использования в поисках.

Подтверждено, что в русле и возле дороги находятся смытые транспортные средства, а спасатели входят в центральную зону по суше, по воде и с использованием тяжелых беспилотников. Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней. МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 56 граждан Украины на особом контроле