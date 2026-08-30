Повені в Непалі та Тибеті - загинуло 750 людей, ще понад 3 тисячі зникли безвісти

Кількість загиблих внаслідок повені у Непалі та Тибеті минулого тижня сягнула 750 осіб, а 3 044 людини вважаються зниклими безвісти. За оцінками Червоного Хреста, від катастрофи, яку Китай пов’язує з наслідками зміни клімату, ймовірно постраждало понад 90 000 людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Зараз рятувальні роботи в Непалі зосереджені на пошуках сотень людей, які, як вважається, опинилися в пастці в тунелях гідроелектростанцій після того, як по гімалайських річках прокотилася лавина льоду, каміння, бруду та уламків.

Серед 261 іноземця з 23 країн, які зникли безвісти на тибетській стороні, було 104 особи з Непалу, 49 - з Індії, а також 33 латвійці, 18 американців і 15 британців.

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Китай мобілізував понад 2 100 рятувальників і виділив щонайменше 220 мільйонів юанів (32,7 мільйона доларів) на підтримку рятувальних робіт. Крім того, як повідомило CCTV, Китай надає Непалу екстрену грошову допомогу, гуманітарні вантажі, супутникові та гідрологічні дані, а також експертів з порятунку в тунелях.

Також Китай задіяв безпілотники великої вантажопідйомності, коли вертольоти почали скидати з повітря обладнання та припаси рятувальникам на передовій поблизу прикордонного переходу. Військові використовують обладнання для виявлення ознак життя, безпілотники та навігаційну систему, щоб продовжувати пошуки тих, хто досі вважається зниклими безвісти.

Нагадаємо

Влада Непалу вирішила поховати 229 неопізнаних тіл після руйнівної повені.