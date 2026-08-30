Наводнения в Непале и Тибете - погибли 750 человек, ещё более 3 тысяч числятся пропавшими без вести

Число погибших в результате наводнения в Непале и Тибете на прошлой неделе достигло 750 человек, а 3 044 человека считаются пропавшими без вести. По оценкам Красного Креста, в результате катастрофы, которую Китай связывает с последствиями изменения климата, вероятно, пострадали более 90 000 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Сейчас спасательные работы в Непале сосредоточены на поисках сотен людей, которые, как считается, оказались в ловушке в туннелях гидроэлектростанций после того, как по гималайским рекам прокатилась лавина льда, камней, грязи и обломков.

Среди 261 иностранца из 23 стран, пропавших без вести на тибетской стороне, были 104 гражданина Непала, 49 - Индии, а также 33 латвийца, 18 американцев и 15 британцев.

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Китай мобилизовал более 2 100 спасателей и выделил не менее 220 миллионов юаней (32,7 миллиона долларов) на поддержку спасательных работ. Кроме того, как сообщило CCTV, Китай предоставляет Непалу экстренную финансовую помощь, гуманитарные грузы, спутниковые и гидрологические данные, а также экспертов по спасению людей в туннелях.

Китай также задействовал беспилотники большой грузоподъемности, когда вертолеты начали сбрасывать с воздуха оборудование и припасы спасателям на передовой вблизи пограничного перехода. Военные используют оборудование для обнаружения признаков жизни, беспилотники и навигационную систему, чтобы продолжать поиски тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести.

Напомним

Власти Непала решили похоронить 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения.