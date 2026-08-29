У Непалі поховають 229 неопізнаних тіл після руйнівної повені
Київ • УНН
Після повені в Непалі знайшли 626 тіл, зокрема 229 неопізнаних. Перед похованням у Девгаті в усіх візьмуть зразки ДНК.
Влада Непалу вирішила поховати 229 неопізнаних тіл після руйнівної повені на річці Бхоте-Коші в південному окрузі Чітван. Про це повідомляє УНН з посиланням на News On Air.
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За даними Національного агентства з питань зменшення ризиків та управління надзвичайними ситуаціями, станом на ранок суботи загалом було знайдено 626 тіл після повеней.
Тіла зберігалися в спеціальних місцях. Експерти в галузі охорони здоров’я попередили, що посилення розкладання та неприємний запах від тіл можуть підвищити ризик інфікування та потенційно сприяти поширенню епідемії
З огляду на попередження місцева влада вирішила поховати всі неопізнані тіла на відкритій ділянці в Девгаті, що в мегаполісі Бхаратпур. Влада повідомила, що перед похованням у всіх тіл будуть взяті зразки ДНК. Також буде вестися облік за допомогою ідентифікаційних або довідкових номерів, щоб у майбутньому, якщо це буде можливо, тіла можна було ідентифікувати.
Нагадаємо
Кількість зниклих безвісти внаслідок руйнівних повеней у Непалі та Китаї сягає 3000, а загиблих у Непалі вже 626, водночас знайдено 187 туристів.