В Непале похоронят 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения
Киев • УНН
После наводнения в Непале обнаружили 626 тел, в том числе 229 неопознанных. Перед захоронением в Девгхате у всех возьмут образцы ДНК.
Власти Непала решили похоронить 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коши в южном округе Читван. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News On Air.
Детали
По данным Национального агентства по вопросам уменьшения рисков и управления чрезвычайными ситуациями, по состоянию на утро субботы всего было найдено 626 тел после наводнений.
Тела хранились в специальных местах. Эксперты в сфере здравоохранения предупредили, что усиление разложения и неприятный запах от тел могут повысить риск инфицирования и потенциально способствовать распространению эпидемии
Ввиду предупреждения местные власти решили похоронить все неопознанные тела на открытом участке в Девгате, расположенном в мегаполисе Бхаратпур. Власти сообщили, что перед захоронением у всех тел будут взяты образцы ДНК. Также будет вестись учет с помощью идентификационных или справочных номеров, чтобы в будущем, если это будет возможно, тела можно было идентифицировать.
Напомним
Количество пропавших без вести в результате разрушительных наводнений в Непале и Китае достигает 3000, а число погибших в Непале уже составляет 626, в то же время найдено 187 туристов.