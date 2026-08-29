В Непале похоронят 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения

Власти Непала решили похоронить 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коши в южном округе Читван. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News On Air.

Детали

По данным Национального агентства по вопросам уменьшения рисков и управления чрезвычайными ситуациями, по состоянию на утро субботы всего было найдено 626 тел после наводнений.

Тела хранились в специальных местах. Эксперты в сфере здравоохранения предупредили, что усиление разложения и неприятный запах от тел могут повысить риск инфицирования и потенциально способствовать распространению эпидемии - говорится в публикации.

Ввиду предупреждения местные власти решили похоронить все неопознанные тела на открытом участке в Девгате, расположенном в мегаполисе Бхаратпур. Власти сообщили, что перед захоронением у всех тел будут взяты образцы ДНК. Также будет вестись учет с помощью идентификационных или справочных номеров, чтобы в будущем, если это будет возможно, тела можно было идентифицировать.

Напомним

Количество пропавших без вести в результате разрушительных наводнений в Непале и Китае достигает 3000, а число погибших в Непале уже составляет 626, в то же время найдено 187 туристов.