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В Непале похоронят 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения

Киев • УНН

 • 172 просмотра

После наводнения в Непале обнаружили 626 тел, в том числе 229 неопознанных. Перед захоронением в Девгхате у всех возьмут образцы ДНК.

В Непале похоронят 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения

Власти Непала решили похоронить 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коши в южном округе Читван. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News On Air.

Детали

По данным Национального агентства по вопросам уменьшения рисков и управления чрезвычайными ситуациями, по состоянию на утро субботы всего было найдено 626 тел после наводнений.

Тела хранились в специальных местах. Эксперты в сфере здравоохранения предупредили, что усиление разложения и неприятный запах от тел могут повысить риск инфицирования и потенциально способствовать распространению эпидемии

- говорится в публикации.

Ввиду предупреждения местные власти решили похоронить все неопознанные тела на открытом участке в Девгате, расположенном в мегаполисе Бхаратпур. Власти сообщили, что перед захоронением у всех тел будут взяты образцы ДНК. Также будет вестись учет с помощью идентификационных или справочных номеров, чтобы в будущем, если это будет возможно, тела можно было идентифицировать.

Напомним

Количество пропавших без вести в результате разрушительных наводнений в Непале и Китае достигает 3000, а число погибших в Непале уже составляет 626, в то же время найдено 187 туристов.

Евгений Устименко

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