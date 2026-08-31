Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС

Після повені та зсувів у Непалі та Китаї досі розшукуються 56 зниклих українців, повідомили у МЗС України в оновленні на 12:00 31 серпня, пише УНН.

Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха, залишається без змін: 56 осіб. Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих - повідомили у МЗС.

Як вказано, пошуково-рятувальні операції тривають, і до них залучені команди з обох боків кордону.

"Китайські рятувальні служби продовжують пошук у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак. До пошуково-рятувальних робіт залучено понад 2 тисячі осіб. Операція здійснюється із використанням наземних, повітряних та водних засобів. В районі КПП проводяться "килимові" пошуки, на місці знаходять особисті речі зниклих", - ідеться у повідомленні.

Одночасно, як вказано, здійснюється розчищення завалів та відновлення критичної транспортної інфраструктури.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи на останніх кілометрах автодороги G216, що веде до КПП Чжирон. Також китайська сторона повідомила про відновлення зв'язку у зоні лиха, зокрема базової станції мобільного зв'язку та ще 9 станцій. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів", - сказано у повідомленні.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв'язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу, а також командами безпосередньо на місці для сприяння рятувально-пошуковим операціям. Справа на особливому контролі, наголосили у МЗС.

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