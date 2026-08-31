Різко зросла кількість зниклих після повені в Непалі, понад 900 загиблих
Київ • УНН
Після повені в Непалі загинули щонайменше 903 людини, 4247 зникли безвісти. У Тибеті загинули 16 людей, 546 зникли безвісти.
Різке зростання кількості людей, зниклих безвісти, зафіксовано після повені в Непалі та Китаї - до понад 4000 осіб, кількість загиблих перевищила 900, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Кількість людей, зниклих безвісти в Непалі після масштабної раптової повені в середу, зросла до 4247, відомо про щонайменше 903 загиблих.
Кількість зниклих безвісти різко зросла з 2502, про що було оголошено в неділю.
Серед зниклих безвісти 3655 є громадянами Непалу, також 592 іноземці вважаються зниклими безвісти.
У Тибеті офіційна кількість загиблих становить 16 осіб, 546 зниклих безвісти, повідомляють китайські державні ЗМІ.
Серед зниклих безвісти 933 працівники гідроелектростанції, багато з яких працювали в тунелях.
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Джерело: CNN
Джерело: CNN