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Різко зросла кількість зниклих після повені в Непалі, понад 900 загиблих

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

Після повені в Непалі загинули щонайменше 903 людини, 4247 зникли безвісти. У Тибеті загинули 16 людей, 546 зникли безвісти.

Різко зросла кількість зниклих після повені в Непалі, понад 900 загиблих

Різке зростання кількості людей, зниклих безвісти, зафіксовано після повені в Непалі та Китаї - до понад 4000 осіб, кількість загиблих перевищила 900, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Кількість людей, зниклих безвісти в Непалі після масштабної раптової повені в середу, зросла до 4247, відомо про щонайменше 903 загиблих.

Кількість зниклих безвісти різко зросла з 2502, про що було оголошено в неділю.

Серед зниклих безвісти 3655 є громадянами Непалу, також 592 іноземці вважаються зниклими безвісти.

У Тибеті офіційна кількість загиблих становить 16 осіб, 546 зниклих безвісти, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Серед зниклих безвісти 933 працівники гідроелектростанції, багато з яких працювали в тунелях.

Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС31.08.26, 12:28 • 11312 переглядiв

Джерело: CNN

Джерело: CNN

Юлія Шрамко

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Тибет
Непал
Китай