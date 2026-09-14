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Сили оборони уразили РЛС С-400 у Сочі та об’єкти запуску БПЛА і управління військ рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Українські сили уразили РЛС 92Н6 комплексу С-400 у Сочі, об’єкти БПЛА, радари, пункти управління та ретранслятори рф.

Сили оборони уразили РЛС С-400 у Сочі та об’єкти запуску БПЛА і управління військ рф - Генштаб

Сили оборони України в ніч на 14 вересня уразили низку військових об’єктів РФ, зокрема РЛС 92Н6 зі складу комплексу С-400 у Сочі, місця зберігання та запуску ударних БпЛА, пункти управління, радари й ретранслятори. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

13 вересня та в ніч на 14 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Сочі Краснодарського краю рф уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Там часом у районах Курська Курської області рф та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області - пункт управління БпЛА підрозділу.

У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області рф уражено радіолокаційні станції противника.

У районі аеродрому "Саки" на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів

- додали у Генштабі.

А у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області рф - три ретранслятори противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Довідково

РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.

Сили оборони уразили місця запуску БПЛА та радари російських військ13.09.26, 14:26 • 30853 перегляди

Ольга Розгон

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