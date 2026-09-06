У Китаї після масштабної повені 531 людина досі вважається зниклою безвісти
Київ • УНН
Повінь знищила прикордонний порт Китаю з Непалом. Загинула 31 людина, 531 зникла безвісти, зокрема понад 250 іноземців.
У прикордонній зоні Китаю, яку знищила катастрофічна повінь, рятувальники продовжують пошуки 531 зниклого безвісти. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Від колишнього порту Гьїронг залишилася лише кам'яна тріщина. Високогірний вузол повністю змили з лиця землі, залишивши місячний пейзаж з каміння, гравію та мулу, який досі шукають рятувальники
До смертоносної катастрофи, цей порт був жвавим пунктом перетину кордону між Китаєм і Непалом. Щодня через нього проходили сотні туристів і торговців. 26 серпня порт накрила потужна хвиля води, яка стала початком зсуву та масштабної повені.
У порту, який став центром збору інформації для сімей як у Китаї, так і в усьому світі, не знайдено жодного вижившого. Відповіді тут не одразу видно. Громадський п'ятиповерховий пункт прикордонного контролю, який височів над навколишньою територією у величному стилі китайських урядових установ, був знищений. Все, що зараз можна побачити від будівлі, це залишки її фундаменту
За даними китайської влади, 31 людина загинула, а ще 531 вважається зниклою безвісти. Понад 250 із тих, кого шукають, є іноземцями.
За інформацією видання, китайська влада досі не оприлюднила список людей, які перебували в порту під час катастрофи або вважаються зниклими. Це викликало питання щодо прозорості, особливо з боку сімей, які відчайдушно шукають новин про зниклих безвісти близьких.
Крім того, пошуково-рятувальні роботи ускладнюють гірська місцевість, сильні дощі та небезпека повторних зсувів. Також утворилися бар’єрні озера через перекриття уламками та брудом частин річки, що створює додатковий ризик.
За даними влади Китаю та Непалу, після катастрофи 26 серпня загалом підтверджено загибель понад 1000 людей, тоді як тисячі досі залишаються зниклими безвісти.
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