У Китаї після масштабної повені 531 людина досі вважається зниклою безвісти

У прикордонній зоні Китаю, яку знищила катастрофічна повінь, рятувальники продовжують пошуки 531 зниклого безвісти. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

До смертоносної катастрофи, цей порт був жвавим пунктом перетину кордону між Китаєм і Непалом. Щодня через нього проходили сотні туристів і торговців. 26 серпня порт накрила потужна хвиля води, яка стала початком зсуву та масштабної повені.

У порту, який став центром збору інформації для сімей як у Китаї, так і в усьому світі, не знайдено жодного вижившого. Відповіді тут не одразу видно. Громадський п'ятиповерховий пункт прикордонного контролю, який височів над навколишньою територією у величному стилі китайських урядових установ, був знищений. Все, що зараз можна побачити від будівлі, це залишки її фундаменту