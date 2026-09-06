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В Непале через 10 дней под завалами нашли живой женщину, которую семья считала погибшей во время наводнения

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Чандика Шрестха выжила в воздушной ловушке разрушенного дома после наводнения. Катастрофа унесла более 1300 жизней, около 5000 человек пропали без вести.

В Непале через 10 дней под завалами нашли живой женщину, которую семья считала погибшей во время наводнения

После разрушительного наводнения в Непале спасатели через десять дней нашли живой пожилую женщину, которую семья уже считала погибшей. 73-летняя Чандика Кумари Шрестха выжила под завалами собственного четырехэтажного дома. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Через десять дней спасатели нашли ее живой внутри разрушенного дома в опустошенной деревне Бетравати. Женщина выжила в узком воздушном кармане, окруженном водой и грязью.

Четырехэтажный дом смыло наводнением, и он оказался посреди неустойчивого грунта. Когда мы проходили рядом, то услышали голос: "Спасите меня"

- рассказал сотрудник полиции Махендра Дарнал.

Во время спасательной операции в субботу, которая продолжалась 45 минут, Дарнал и его команда нашли Шрестху в замкнутом пространстве и доставили ее в военный госпиталь.

Шрестха была одной из сотен людей, считавшихся пропавшими без вести в Бетравати — одном из районов Непала, наиболее пострадавших от наводнения. Территория была покрыта белыми наносами, которые уплотнились почти до состояния бетона. Спасатели продолжают находить десятки тел погибших.

Рынок города и большинство жилых домов, некоторые из которых насчитывали до четырех этажей, почти полностью оказались под завалами, оставленными потоком воды, пронесшимся по долине. Эта катастрофа унесла жизни более 1300 человек по всему Непалу. Тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

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За пять дней до этого в районе рынка Бетравати нашли 24 разлагающихся тела. Они находились в здании, где ранее работал небольшой магазин, сообщил Дарнал.

После ледникового обвала, вызвавшего разрушительные наводнения, прошло 11 дней, однако около 5000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Сотни тел вода вынесла на берега рек далеко от опустошенного района Расува. В Читване, в сотнях километров от места катастрофы, уже провели несколько массовых захоронений неопознанных тел, находившихся в тяжелой стадии разложения.

Несмотря на то что надежда постепенно угасает, власти Непала продолжают поиски людей, которые могут оставаться в туннелях или под толстыми слоями грязи, затвердевшими над разрушенными зданиями.

Начиная с пятницы спасатели извлекли из туннелей трех человек, среди них гражданина Китая, которого нашли возле реки Тришули. Считается, что в этом районе под завалами могут находиться более 900 человек.

Другим людям, как и Шрестхе, также удалось выжить в чрезвычайно сложных условиях. Среди них — 8-летний мальчик, которого спасатели также воссоединили с матерью.

Наводнение в Непале и Тибете унесло жизни более 1375 человек05.09.26, 16:14 • 6002 просмотра

Ольга Розгон

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