Наводнение в Непале и Тибете унесло жизни более 1375 человек
Киев • УНН
В Непале погибли 1344 человека, почти 4900 числятся пропавшими без вести. В Тибете сообщают о 31 погибшем и 531 пропавшем без вести.
С момента катастрофического наводнения, обрушившегося на границу Непала с Китаем десять дней назад, погибли по меньшей мере 1375 человек, а более 5000 человек остаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на CNN.
Непал
В Непале погибли по меньшей мере 1344 человека, сообщила полиция сегодня утром.
Среди найденных и идентифицированных останков 269 принадлежали женщинам, 489 — мужчинам и 85 — детям, сообщило Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMA) сегодня в обновленном отчете.
Еще 4898 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в Непале, сообщила полиция.
Среди пропавших без вести 589 иностранных граждан, сообщило NDRRMA в своем обновленном отчете.
По данным NDRRMA, всего во время наводнения были спасены 13 098 человек, включая 303 иностранца.
По состоянию на среду около 75 американцев по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщил представитель Государственного департамента США.
Китай
По данным китайского государственного информационного агентства «Синьхуа», в Тибетском автономном районе погибли по меньшей мере 31 человек.
Еще 531 человек в регионе считается пропавшим без вести, сообщило вчера «Синьхуа».
Во время пресс-конференции в минувшее воскресенье власти заявили, что среди пропавших без вести находятся по меньшей мере 261 иностранец из 23 стран.
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