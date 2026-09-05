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Наводнение в Непале и Тибете унесло жизни более 1375 человек

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

В Непале погибли 1344 человека, почти 4900 числятся пропавшими без вести. В Тибете сообщают о 31 погибшем и 531 пропавшем без вести.

Наводнение в Непале и Тибете унесло жизни более 1375 человек
Anushree Fadnavis/Reuters

С момента катастрофического наводнения, обрушившегося на границу Непала с Китаем десять дней назад, погибли по меньшей мере 1375 человек, а более 5000 человек остаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на CNN.

Непал

В Непале погибли по меньшей мере 1344 человека, сообщила полиция сегодня утром.

Среди найденных и идентифицированных останков 269 принадлежали женщинам, 489 — мужчинам и 85 — детям, сообщило Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMA) сегодня в обновленном отчете.

Еще 4898 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в Непале, сообщила полиция.

Среди пропавших без вести 589 иностранных граждан, сообщило NDRRMA в своем обновленном отчете.

По данным NDRRMA, всего во время наводнения были спасены 13 098 человек, включая 303 иностранца.

По состоянию на среду около 75 американцев по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщил представитель Государственного департамента США.

Китай

По данным китайского государственного информационного агентства «Синьхуа», в Тибетском автономном районе погибли по меньшей мере 31 человек.

Еще 531 человек в регионе считается пропавшим без вести, сообщило вчера «Синьхуа».

Во время пресс-конференции в минувшее воскресенье власти заявили, что среди пропавших без вести находятся по меньшей мере 261 иностранец из 23 стран.

В Непале разыскивают 56 украинцев после стихийного бедствия — началась ДНК-идентификация31.08.26, 17:42 • 10912 просмотров

Антонина Туманова

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