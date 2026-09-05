Повінь у Непалі та Тибеті забрала понад 1375 життів
Київ • УНН
У Непалі загинули 1344 людини, майже 4900 зникли безвісти. У Тибеті повідомляють про 31 загиблого та 531 зниклого.
З моменту катастрофічної повені, що обрушилася на кордон Непалу з Китаєм десять днів тому, щонайменше 1375 людей загинули, а понад 5000 людей залишаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на CNN.
Непал
У Непалі загинуло щонайменше 1344 особи, повідомила поліція сьогодні вранці.
Серед знайдених та ідентифікованих останків 269 – жінки, 489 – чоловіки та 85 – діти, повідомило Національне управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними (NDRRMA) сьогодні в оновленому звіті.
Ще 4898 осіб досі вважаються зниклими безвісти в Непалі, повідомила поліція.
Серед зниклих безвісти 589 іноземних громадян, повідомило NDRRMA у своєму оновленому звіті.
За даними NDRRMA, загалом від повені було врятовано 13 098 осіб, включаючи 303 іноземців.
Станом на середу, приблизно 75 американців досі вважаються зниклими безвісти, повідомив речник Державного департаменту США.
Китай
За даними китайського державного інформаційного агентства "Сіньхуа", щонайменше 31 людина загинула в автономному районі Тибет.
Ще 531 людина в регіоні вважається зниклою безвісти, повідомило вчора "Сіньхуа".
Під час прес-конференції минулої неділі влада заявила, що серед зниклих безвісти щонайменше 261 іноземець з 23 країн.
У Непалі шукають 56 українців після стихійного лиха - розпочали ДНК-ідентифікацію31.08.26, 17:42 • 10908 переглядiв