У Непалі під завалами через 10 днів знайшли живою жінку, яку родина вважала загиблою від повені

Після руйнівної повені в Непалі рятувальники через десять днів знайшли живою літню жінку, яку родина вже вважала загиблою. 73-річна Чандіка Кумарі Шрестха вижила під завалами власного чотириповерхового будинку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Через десять днів рятувальники знайшли її живою всередині зруйнованого будинку в спустошеному селі Бетраваті. Жінка вижила у вузькій повітряній кишені, оточеній водою та багнюкою.

Чотириповерховий будинок змило повінню, і він опинився посеред хиткого ґрунту. Коли ми проходили поруч, то почули голос: "Врятуйте мене" - розповів поліцейський офіцер Махендра Дарнал.

Під час рятувальної операції в суботу, яка тривала 45 хвилин, Дарнал та його команда знайшли Шрестху в замкненому просторі та доправили її до військового госпіталю.

Шрестха була однією з сотень людей, які вважалися зниклими безвісти в Бетраваті — одному з районів Непалу, які найбільше постраждали від повені. Територія була вкрита білими наносами, які ущільнилися майже до стану бетону. Рятувальники продовжують знаходити десятки тіл загиблих.

Ринок міста та більшість житлових будинків, деякі з яких мали до чотирьох поверхів, майже повністю опинилися під завалами, залишеними потоком води, який пронісся долиною. Ця катастрофа забрала життя понад 1300 людей по всьому Непалу. Тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти.

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За п’ять днів до цього в районі ринку Бетраваті знайшли 24 тіла у стані розкладання. Вони були в будівлі, де раніше працював невеликий магазин, повідомив Дарнал.

Після льодовикового обвалу, який спричинив руйнівні повені, минуло 11 днів, однак близько 5000 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Сотні тіл вода винесла на береги річок далеко від спустошеного району Расува. У Читвані, за сотні кілометрів від місця катастрофи, вже провели кілька масових поховань невпізнаних тіл, які перебували у важкому стані розкладання.

Попри те, що надія поступово згасає, влада Непалу продовжує пошуки людей, які можуть залишатися в тунелях або під товстими шарами багнюки, що затверділи над зруйнованими будівлями.

Починаючи з п’ятниці, рятувальники витягли з тунелів трьох людей, серед них громадянина Китаю, якого знайшли біля річки Трішулі. Вважається, що в цьому районі під завалами можуть перебувати понад 900 людей.

Іншим людям, як і Шрестсі, також вдалося вижити у надзвичайно складних умовах. Серед них — 8-річний хлопчик, якого рятувальники також возз’єднали з матір’ю.

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