рф атакувала Україну 453 дронами: ППО знищила 405 БПЛА
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні 453 ударні дрони та 4 S8000 «Бандероль». ППО знищила або подавила 405 БПЛА, є влучання на 13 локаціях.
У ніч на 13 вересня росіяни атакували Україну 453 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Ворог запустив БПЛА з російських міст шаталово, орел, курськ, приморсько-ахтарськ, окупованого Криму та з акваторії Азовського моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S8000 "Бандероль".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
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