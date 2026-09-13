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рф атакувала Україну 453 дронами: ППО знищила 405 БПЛА

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Уночі росія запустила по Україні 453 ударні дрони та 4 S8000 «Бандероль». ППО знищила або подавила 405 БПЛА, є влучання на 13 локаціях.

рф атакувала Україну 453 дронами: ППО знищила 405 БПЛА

У ніч на 13 вересня росіяни атакували Україну 453 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Ворог запустив БПЛА з російських міст шаталово, орел, курськ, приморсько-ахтарськ, окупованого Криму та з акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S8000 "Бандероль".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Втрати росії у війні проти України сягнули 1,506 млн військових - Генштаб13.09.26, 07:44 • 2310 переглядiв

Євген Устименко

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