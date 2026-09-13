рф атаковала Украину 453 дронами: ПВО уничтожила 405 БПЛА
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 453 ударных дрона и 4 S8000 "Бандероль". ПВО уничтожила или подавила 405 БПЛА, зафиксированы попадания в 13 локациях.
В ночь на 13 сентября россияне атаковали Украину 453 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Враг запустил БПЛА из российских городов шаталово, орёл, курск, приморско-ахтарск, оккупированного Крыма и акватории Азовского моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 405 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 4 S8000 "Бандероль".
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях.
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