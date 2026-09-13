рф атаковала Украину 453 дронами: ПВО уничтожила 405 БПЛА

В ночь на 13 сентября россияне атаковали Украину 453 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Враг запустил БПЛА из российских городов шаталово, орёл, курск, приморско-ахтарск, оккупированного Крыма и акватории Азовского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 405 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 4 S8000 "Бандероль".

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях.

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