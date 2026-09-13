На Сумщині дрони та міномети поранили дитину й трьох дорослих
Київ • УНН
У Середино-Будській і Кролевецькій громадах через атаки рф постраждали троє дорослих та 6-місячна дитина. Поліція документує злочини.
У Середино-Будській громаді Сумської області внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок тілесні ушкодження отримали 50-річний чоловік та 53-річна жінка. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.
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Зазначається, що 44-річний чоловік, постраждав внаслідок мінометного обстрілу
.У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА тілесні ушкодження отримала 6-місячна дитина. .... Правоохоронці документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнних злочинів російських військ
Нагадаємо
9 вересня унаслідок атаки рф на ТРЦ у Сумах загинули 21-річні хлопець і дівчина. Поранені 20 людей, четверо у важкому стані.
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