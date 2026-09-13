В Сумской области дроны и миномёты ранили ребёнка и троих взрослых

В Середино-Будской общине Сумской области в результате попадания вражеского дрона в жилой дом телесные повреждения получили 50-летний мужчина и 53-летняя женщина. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 44-летний мужчина пострадал в результате миномётного обстрела

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Напомним

9 сентября в результате атаки РФ на ТРЦ в Сумах погибли 21-летние юноша и девушка. Ранены 20 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

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