В Сумской области дроны и миномёты ранили ребёнка и троих взрослых

$44.5551.76
ukenru
12 сентября, 20:21 • 20067 просмотра
Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»
12 сентября, 18:06 • 27623 просмотра
Реактивные БПЛА рф делают мобильные группы ПВО Украины малоэффективными - The Times
12 сентября, 16:35 • 26169 просмотра
Впервые в истории: украинский безэкипажный катер уничтожил российский в боюVideo
12 сентября, 14:33 • 23885 просмотра
В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф
12 сентября, 13:28 • 29107 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
12 сентября, 13:15 • 26208 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
12 сентября, 13:04 • 18577 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12 сентября, 12:18 • 19860 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
12 сентября, 11:32 • 20025 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
12 сентября, 10:47 • 18432 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.7м/с
87%
749мм
Популярные новости
российским олигархам и бизнесу не должно быть покоя в мире - Зеленский12 сентября, 19:00 • 7626 просмотра
Корецкий: атаки рф могут лишить бюджет Украины 70 млрд гривен налогов12 сентября, 19:28 • 7000 просмотра
«Укрнафта» устанавливает габионы вокруг АЗС в Киеве из-за угрозы атакPhoto22:56 • 7646 просмотра
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева: в городе проблемы с электроснабжением23:25 • 3390 просмотра
Украинские полярники показали, как пингвины "летают"Video23:57 • 7032 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 40636 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 70581 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 70099 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 89879 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 98261 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Давид Арахамия
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Житомирская область
Соединённые Штаты
Луцк
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали, как пингвины "летают"Video23:57 • 7580 просмотра
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12 сентября, 12:30 • 21413 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт12 сентября, 10:44 • 21545 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto12 сентября, 07:51 • 25225 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 34119 просмотра
Актуальное
The Economist
Таймс
Шахед-136
Техника
Отопление

В Сумской области дроны и миномёты ранили ребёнка и троих взрослых

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В Середино-Будской и Кролевецкой общинах в результате атак РФ пострадали трое взрослых и 6-месячный ребёнок. Полиция документирует преступления.

В Сумской области дроны и миномёты ранили ребёнка и троих взрослых

В Середино-Будской общине Сумской области в результате попадания вражеского дрона в жилой дом телесные повреждения получили 50-летний мужчина и 53-летняя женщина. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 44-летний мужчина пострадал в результате миномётного обстрела

.В Кролевецкой общине в результате попадания вражеского БПЛА телесные повреждения получила 6-месячная ребёнок. .... Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений российских войск

Напомним

9 сентября в результате атаки РФ на ТРЦ в Сумах погибли 21-летние юноша и девушка. Ранены 20 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе12.09.26, 11:52 • 14884 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Сумская область
Сумы