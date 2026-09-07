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Тисячі скасованих рейсів і закриті аеропорти: подорожі до Індонезії опинилися під загрозою через виверження вулкану

Київ • УНН

 • 654 перегляди

В Індонезії закрили сім аеропортів, а понад 270 тисяч пасажирів постраждали через виверження Анак-Кракатау. Влада очікує нових вивержень.

Тисячі скасованих рейсів і закриті аеропорти: подорожі до Індонезії опинилися під загрозою через виверження вулкану

В Індонезії через виверження вулкана Анак-Кракатау затримали, скасували або перенаправили близько 2,3 тисячі рейсів, наслідки транспортного колапсу вже торкнулися понад 270 тисяч пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters, AP та індонезійські служби.

Наразі залишаються закритими сім аеропортів, зокрема два у районі Джакарти. А влада попереджає про високу ймовірність нових вивержень.

Деталі

Станом на 7 вересня не працюють сім летовищ, серед них головний міжнародний аеропорт столиці Soekarno-Hatta та Halim Perdanakusuma у Джакарті, а також аеропорти у провінціях Лампунг, Бантен і Західна Ява.

Спочатку через поширення попелу ухвалили рішення закрити вісім аеропортів. Один із них, Atung Bungsu у Південній Суматрі, вранці 7 вересня відновив роботу.

Влада попередила, що точний час повного відновлення авіасполучення спрогнозувати складно. Рішення залежатиме від напрямку вітру, погодних умов та концентрації вулканічного попелу в повітрі. Наразі понад 270 тисяч пасажирів постраждали через скасування рейсів.

Масштаб транспортної кризи продовжує зростати

Якщо раніше Міністерство транспорту Індонезії повідомляло приблизно про 170 тисяч пасажирів, чиї поїздки були порушені, то за останніми даними кількість таких людей перевищила 270 тисяч. Загалом близько 2,3 тисячі рейсів скасували, затримали або перенаправили.

Особливо складною залишається ситуація в аеропорту Soekarno-Hatta, через який проходить основний міжнародний пасажиропотік Джакарти. Лише там наслідки виверження зачепили близько тисячі рейсів. Рейси до Джакарти скасували або перенесли низка великих перевізників, зокрема Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia та авіакомпанії Lion Group. Частина пасажирів була змушена ночувати в терміналах. Авіакомпанії забезпечували людей їжею та напоями, а в окремих випадках організовували трансфер до готелів.

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Для розвантаження транспортної системи індонезійська влада перевела п'ять альтернативних аеропортів на цілодобовий режим роботи. Їх планують використовувати для прийому рейсів, які неможливо виконати через закриття повітряного простору навколо столиці.

Виверження вулкану Анак-Кракатау: як це відбувалося

Найінтенсивніша фаза виверження вулкана Анак-Кракатау, розташованого у Зондській протоці між островами Ява і Суматра, почалася пізно ввечері 4 вересня та тривала близько 25 годин. За даними Геологічного агентства Індонезії, безперервна фаза виверження вже завершилася, однак станом на 7 вересня фіксуються періодичні викиди вулканічного попелу, підземні поштовхи та інші ознаки активності. Фахівці вважають імовірність нових вивержень високою.

Під час найактивнішої фази стовп попелу підіймався на висоту до 15 кілометрів. Вулканічний попіл виявили також у повітряному просторі навколо Джакарти, що створило безпосередню загрозу для цивільної авіації.

З якими труднощами зіштовхнулися в країні через вулканічний попіл

Наслідки виверження вже відчули не лише у транспортній сфері. Вулканічний попіл випав у Джакарті, провінціях Бантен, Західна Ява та Лампунг. Місцевих жителів закликали носити захисні маски та окуляри, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, закривати резервуари з водою та бути обережними на дорогах через погіршення видимості. Медіа повідомляють також про випадки подразнення очей серед населення.

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Із 7 вересня школи Джакарти перевели на дистанційне навчання. Аналогічні рішення дозволено ухвалювати навчальним закладам у сусідніх регіонах, які постраждали від попелу.

Виверження також вплинуло на рибальство. Частина місцевих рибалок відмовилася виходити в море.

Водночас поромне сполучення через Зондську протоку продовжує працювати. Суднам наказано не наближатися до Анак-Кракатау на відстань менш як три кілометри.

Яка ситуація в Індонезії зараз

Для Анак-Кракатау діє третій із чотирьох рівнів вулканічної небезпеки. Населенню заборонено наближатися до вулкана ближче ніж на три кілометри. Основними ризиками залишаються нові вибухові виверження, падіння уламків вулканічної породи, інтенсивний попіл та можливі лавові потоки.

Водночас індонезійські служби наразі не фіксують безпосередньої загрози виникнення цунамі.

Контекст

Анак-Кракатау, назва якого перекладається як "дитя Кракатау", сформувався у кальдері легендарного вулкана Кракатау після катастрофічного виверження 1883 року. Тоді спричинене вулканом цунамі забрало життя понад 36 тисяч людей. У грудні 2018 року часткове обвалення Анак-Кракатау також спричинило цунамі у Зондській протоці. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 400 людей.

Окрім Анак-Кракатау, 6 вересня активність зафіксували і на вулкані Семеру у Східній Яві, приблизно за 850 кілометрів від нього. Для Семеру також встановлено третій рівень небезпеки.

Попри одночасну активність кількох вулканів в Індонезії, нинішні масштабні перебої в авіасполученні та роботу аеропортів влада пов'язує саме з виверженням Анак-Кракатау.

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Олександра Василенко

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