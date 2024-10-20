В Индонезии приведен к присяге новый президент: им стал 73-летний бывший генерал Прабово Субианто
Киев • УНН
73-летний бывший генерал Прабово Субианто приведен к присяге в качестве нового президента Индонезии. Он сменил Джоко Видодо, который руководил страной в течение 10 лет.
Экс-военнослужащий сменил лидера Джоко Видодо, который находился у власти в течение десяти лет.
Пишет УНН со ссылкой на tv5monde и CNN Indonesia.
В столице Индонезии, Джакарте, был приведен к присяге новый президент страны. Им стал Прабово Субианто - 73-летний бывший генерал. Он заменит уходящего в отставку лидера Джоко Видодо. Последний находился у власти в течение десяти лет и, таким образом, перебрал на себя бразды правления четвертой по численности населения страны мира.
Справочно
Прабово ранее был сторонником внеблоковой внешней политики Индонезии, но дал понять, что будет действовать смелее на мировой арене.
Бывшие военные лидеры обвиняют Прабово в том, что он, будучи руководителем подразделения спецназа, в конце 1990-х годов приказал похитить демократических активистов при режиме диктатора Сухарто.
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По данным Комиссии по делам пропавших без вести и жертв насилия (Контрас), в период с 1997 по 1998 год было похищено 23 активиста.
Девять человек были найдены живыми, один - мертвым, а 13 пропали без вести.
Напомним,
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