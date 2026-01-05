Индонезия национализировала земли размером со Швейцарию под руководством президента Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто национализировал более 4 миллионов гектаров земель, что равно территории Швейцарии. Это привело к тому, что государственная компания Agrinas Palma Nusantara стала крупнейшим игроком на мировом рынке пальмового масла.
Президент Индонезии Прабово Субианто развернул масштабную кампанию по усилению государственного контроля над природными ресурсами. За последние девять месяцев правительство конфисковало более 4 миллионов гектаров земель — плантаций и добывающих концессий, что по площади равно территории Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Для реализации этого проекта президент создал Специальную группу во главе с министром обороны Сафри Саямсоэддином. Значительная часть изъятых активов была передана государственной компании Agrinas Palma Nusantara, руководящие должности в которой занимают отставные военные офицеры. Благодаря конфискациям эта фирма за считанные месяцы стала крупнейшим игроком на мировом рынке пальмового масла.
Это только начало. Мы на правильном и благородном пути защиты интересов миллионов индонезийцев
Экономические и экологические последствия
Официальная Джакарта обосновывает такие шаги борьбой с коррупцией в элитах и необходимостью защиты лесов. Активизация кампании произошла на фоне разрушительных наводнений на Суматре, которые унесли более 1000 жизней и были вызваны массовой вырубкой лесов.
Однако аналитики предупреждают о рисках для мировых рынков, поскольку Индонезия является крупнейшим экспортером угля, никеля и пальмового масла. Эксперты из Центра экономических и правовых исследований (CELIOS) отмечают, что "командная экономика в стиле Прабово" и методы принудительного изъятия земель могут отпугнуть иностранных инвесторов. Также под давлением оказались фермеры, чьи угодья были признаны незаконно захваченными лесными зонами, несмотря на наличие выданных ранее разрешений.
