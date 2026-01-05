$42.170.00
Индонезия национализировала земли размером со Швейцарию под руководством президента Субианто

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Президент Индонезии Прабово Субианто национализировал более 4 миллионов гектаров земель, что равно территории Швейцарии. Это привело к тому, что государственная компания Agrinas Palma Nusantara стала крупнейшим игроком на мировом рынке пальмового масла.

Индонезия национализировала земли размером со Швейцарию под руководством президента Субианто
Фото: Bloomberg

Президент Индонезии Прабово Субианто развернул масштабную кампанию по усилению государственного контроля над природными ресурсами. За последние девять месяцев правительство конфисковало более 4 миллионов гектаров земель — плантаций и добывающих концессий, что по площади равно территории Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Для реализации этого проекта президент создал Специальную группу во главе с министром обороны Сафри Саямсоэддином. Значительная часть изъятых активов была передана государственной компании Agrinas Palma Nusantara, руководящие должности в которой занимают отставные военные офицеры. Благодаря конфискациям эта фирма за считанные месяцы стала крупнейшим игроком на мировом рынке пальмового масла.

Это только начало. Мы на правильном и благородном пути защиты интересов миллионов индонезийцев

- заявил Прабово Субианто.

Экономические и экологические последствия

Официальная Джакарта обосновывает такие шаги борьбой с коррупцией в элитах и необходимостью защиты лесов. Активизация кампании произошла на фоне разрушительных наводнений на Суматре, которые унесли более 1000 жизней и были вызваны массовой вырубкой лесов.

Однако аналитики предупреждают о рисках для мировых рынков, поскольку Индонезия является крупнейшим экспортером угля, никеля и пальмового масла. Эксперты из Центра экономических и правовых исследований (CELIOS) отмечают, что "командная экономика в стиле Прабово" и методы принудительного изъятия земель могут отпугнуть иностранных инвесторов. Также под давлением оказались фермеры, чьи угодья были признаны незаконно захваченными лесными зонами, несмотря на наличие выданных ранее разрешений. 

Степан Гафтко

