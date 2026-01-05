$42.170.00
Індонезія націоналізувала землі розміром зі Швейцарію під керівництвом президента Субіанто

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент Індонезії Прабово Субіанто націоналізував понад 4 мільйони гектарів земель, що дорівнює території Швейцарії. Це призвело до того, що державна компанія Agrinas Palma Nusantara стала найбільшим гравцем на світовому ринку пальмової олії.

Індонезія націоналізувала землі розміром зі Швейцарію під керівництвом президента Субіанто
Фото: Bloomberg

Президент Індонезії Прабово Субіанто розгорнув масштабну кампанію з посилення державного контролю над природними ресурсами. Протягом останніх дев’яти місяців уряд конфіскував понад 4 мільйони гектарів земель - плантацій та видобувних концесій, що за площею дорівнює території Швейцарії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Для реалізації цього проєкту президент створив Спеціальну групу на чолі з міністром оборони Сафрі Саямсоеддіном. Значну частину вилучених активів передали державній компанії Agrinas Palma Nusantara, керівні посади в якій обіймають відставні військові офіцери. Завдяки конфіскаціям ця фірма за лічені місяці стала найбільшим гравцем на світовому ринку пальмової олії.

Це лише початок. Ми на правильному та благородному шляху захисту інтересів мільйонів індонезійців

- заявив Прабово Субіанто.

Економічні та екологічні наслідки

Офіційна Джакарта обґрунтовує такі кроки боротьбою з корупцією в елітах та необхідністю захисту лісів. Активізація кампанії відбулася на тлі руйнівних повеней на Суматрі, які забрали понад 1000 життів і були спричинені масовою вирубкою лісів.

Китай збільшив імпорт індонезійської нафти, що може приховувати санкційну іранську сировину24.11.25, 08:58 • 6153 перегляди

Проте аналітики попереджають про ризики для світових ринків, оскільки Індонезія є найбільшим експортером вугілля, нікелю та пальмової олії. Експерти з Центру економічних та правових досліджень (CELIOS) зазначають, що "командна економіка в стилі Прабово" та методи примусового вилучення земель можуть відлякати іноземних інвесторів. Також під тиском опинилися фермери, чиї угіддя були визнані незаконно захопленими лісовими зонами, попри наявність виданих раніше дозволів. 

Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях07.12.25, 09:45 • 4646 переглядiв

Степан Гафтко

