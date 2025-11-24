Китай увеличил импорт индонезийской нефти, что может скрывать санкционное иранское сырье

Стремительный рост импорта индонезийской нефти в Китай указывает на возможное масштабное «переименование» санкционного иранского сырья. Об этом заявляют трейдеры, подчеркивая: под видом индонезийского сырья в КНР могут попадать грузы, которые фактически перегружаются у побережья Малайзии. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Китай резко нарастил объемы импорта сырой нефти, заявленной как индонезийская, и это, по словам участников рынка, может быть схемой маскировки поставок иранской нефти, находящейся под санкциями США. Трейдеры напоминают, что объявление иранского груза малайзийским уже давно используется для продажи сырья Пекину, который официально не импортирует иранскую нефть с 2022 года, хотя его таможенные данные регулярно фиксируют большие объемы малайзийского происхождения, чем Малайзия реально производит.

Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф

Статистика лишь усиливает подозрения. По данным китайской таможни, импорт из Индонезии вырос с менее чем 100 тыс. тонн в 2024 году до 9,81 млн тонн за год до октября. Однако индонезийская таможня сообщает о 1,7 млн тонн экспорта с января по сентябрь, из которых в Китай официально ушло лишь 25 тыс. тонн.

Параллельно импорт из Малайзии – главного узла перевалки иранской нефти – с июля сократился почти вдвое по сравнению с мартовским пиком в 8,5 млн тонн. Два трейдера объяснили это усиленным вниманием банков к грузам, обозначенным как малайзийские, что заставляет искать другое «бумажное» происхождение.

Компания из ОАЭ заинтересовалась активами российского "лукойла" после санкций США - Reuters

Некоторые банки отклоняют документы, указывающие на происхождение из Малайзии – отметил один из трейдеров.

Аналитики также отмечают, что Индонезия может стать менее выгодным направлением в случае дальнейшего усиления контроля, хотя схемы маркировки способны быстро адаптироваться.

Благодаря соглашениям между США и Индонезией по поставкам энергии... этот источник может часто меняться на бумаге, если мониторинг и правоприменение будут усилены – сказал Панкадж Шривастава, Rystad Energy.

Индийская компания Reliance прекращает переработку российской нефти на части гигантского НПЗ из-за санкций США

Дополнительным фактором стало решение Малайзии в июле усилить контроль над незаконными перегрузками STS, сообщают Energy Aspects и трейдеры. В то же время сама схема, по их словам, продолжает действовать.

Большинство перевозок иранской сырой нефти, предназначенной для Китая, по системе STS все еще происходят у побережья Малайзии – подчеркнул аналитик Energy Aspects Цзянан Сан.

По оценкам Kpler, за десять месяцев этого года Китай импортировал более 57 млн тонн нефти иранского или подозреваемого иранского происхождения, из которых более 51 млн тонн прошли через перевалку STS.

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти