Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки планируют снизить импортные тарифы для Индии. Об этом в понедельник во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Вашингтон в какой-то момент снизит таможенные ставки из-за того, что Нью-Дели существенно сократил объемы закупок российской нефти.
"Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили (закупки - ред.). Да, мы собираемся снизить тарифы", - рассказал президент США.
Контекст
В августе президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия.
Впоследствии индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50% после "продуктивных торговых переговоров" с США. Вашингтон несколько месяцев давил на Индию относительно отказа от российской нефти.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходят успешно, и подтвердил намерение посетить Индию в ближайшее время.
