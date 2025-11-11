$41.980.11
18:35 • 22703 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 33930 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 59631 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
10 ноября, 13:10 • 67430 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
10 ноября, 12:12 • 53345 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 52322 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
10 ноября, 09:50 • 93890 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
10 ноября, 09:28 • 43434 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 47572 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40524 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Соединенные Штаты Америки планируют снизить импортные тарифы для Индии. Это связано со значительным сокращением Нью-Дели объемов закупок российской нефти.

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти

Соединенные Штаты Америки планируют снизить импортные тарифы для Индии. Об этом в понедельник во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Вашингтон в какой-то момент снизит таможенные ставки из-за того, что Нью-Дели существенно сократил объемы закупок российской нефти.

"Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили (закупки - ред.). Да, мы собираемся снизить тарифы", - рассказал президент США.

Контекст

В августе президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия.

Впоследствии индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50% после "продуктивных торговых переговоров" с США. Вашингтон несколько месяцев давил на Индию относительно отказа от российской нефти.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходят успешно, и подтвердил намерение посетить Индию в ближайшее время.

Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29.10.25, 10:48 • 33049 просмотров

